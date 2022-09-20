Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm...

Şehitlik Meydanı ve Hicret Meydanı başta olmak üzere ilçenin pek çok farklı noktasında vatandaşların nefes alacağı projeleri bir bir hayata geçiren ve her gün bir yeni projeyi hizmete sunan Pursaklar Belediyesi tarafından, halkın buluşma noktalarının başında gelen Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda yürütülen yenileme çalışmaları devam ediyor. Kentin merkezinde gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, Muhsin Yazıcıoğlu Meydanındaki çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ve en kısa zaman içerisinde hizmete açılacağını bildirdi.

‘‘İlçemize ayrı bir güzellik katacak olan Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’ndaki çalışmalarımız hızla devam ediyor’’

Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’ndaki yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizi tepeden tırnağa dönüştürmek ve daha da güzelleştirmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İlçemize ayrı bir güzellik katacak olan Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’ndaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Pursaklar'ın dokusuna ve mimarisine uygun bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayarak modern bir meydanı daha vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. İnşaat çalışmalarımız tamamlandığında Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun adına yakışır bir meydan olacak inşallah’’ dedi.

İlçenin merkezinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Meydanındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, halkın nefes alacağı oturma yerleri, vatandaşların rahatlıkla dolaşıp vakit geçirebileceği alan, resmi törenlere de ev sahipliği yapacak.