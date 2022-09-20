Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor...

Fotoğraf ve video çekimi yapmak isteyenler için birbirinden estetik dekorlarla süslenen plato, renkli ışıklandırma sistemi sayesinde 7/24 hizmet veriyor. Fotoğraf tutkunlarına anı ölümsüzleştirme fırsatı sunan tesis aynı zamanda lavanta, gül ve kekik kokusuyla mis kokulu bir havayı teneffüs etme fırsatı da sunuyor.
Ankaralıların ve Keçiörenlilerin fotoğraf çektirmek için 9 farklı çekim platosuna sahip Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu’nu rahatlıkla kullanabildiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Genç çiftlerimiz fotoğraf çektirmek için uzak noktalara gidiyordu, artık gitmelerine gerek kalmadı.
Rant değeri yüksek bir noktaya bu tesisimizi yaparak ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ücretsiz faydalandığı önemli bir hizmeti şehrimize kazandırdık. Burayı daha da büyüteceğiz. Önce 50 bin metrekareye çıkaracağız. Sonra da 270 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak bir bahçe hâline getireceğiz.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.