20 Eyl 2022 - 16:12- Belediyeler

Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor...

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi’nde 20 dönümlük alana kurulan ücretsiz ‘Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu’ çiftlerin ve ailelerin vazgeçilmez durağı olmaya devam ediyor.

Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor... mask
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Fotoğraf ve video çekimi yapmak isteyenler için birbirinden estetik dekorlarla süslenen plato, renkli ışıklandırma sistemi sayesinde 7/24 hizmet veriyor. Fotoğraf tutkunlarına anı ölümsüzleştirme fırsatı sunan tesis aynı zamanda lavanta, gül ve kekik kokusuyla mis kokulu bir havayı teneffüs etme fırsatı da sunuyor.

Ankaralıların ve Keçiörenlilerin fotoğraf çektirmek için 9 farklı çekim platosuna sahip Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu’nu rahatlıkla kullanabildiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Genç çiftlerimiz fotoğraf çektirmek için uzak noktalara gidiyordu, artık gitmelerine gerek kalmadı.

Rant değeri yüksek bir noktaya bu tesisimizi yaparak ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ücretsiz faydalandığı önemli bir hizmeti şehrimize kazandırdık. Burayı daha da büyüteceğiz. Önce 50 bin metrekareye çıkaracağız. Sonra da 270 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak bir bahçe hâline getireceğiz.” dedi.
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20 Eyl 2022 - 16:12 - Belediyeler

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