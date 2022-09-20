Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesi Keçiören’de Açıldı!

Keçiören Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde ilçedeki Yayla Mahallesi’ne inşa edilen ve Batman'ın Kozluk ilçesinde hain terör örgütü tarafından 2017​’de şehit edilen Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ismini taşıyan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesinin açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Şehit Aybüke Yalçının ailesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“ÇOCUKLARIMIZI YETİŞTİRMEKTEN BAŞKA NE YAPTI!”

Açılışta yaptığı konuşmaya kütüphaneye ismi verilen Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı anarak başlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Aybüke kızımızın hayalleri, sevdaları okumak ve okutmaktı. Hedefi milletine ve devletine fayda sağlamaktı. Okuyor, öğretmen oluyor, Doğu ve Güneydoğuda görev yapıyor. Oradaki çocuklarımızı yetiştirirken de hain terör örgütü PKK tarafından şehit ediliyor. Şenay Aybüke kızımız oradaki çocuklarımızı yetiştirmekten başka ne yaptı? Oralarda öğretmen demek aynı zamanda okulun, köyün, öğrencilerin her şeyi demektir. Öğrencilerin kılık kıyafeti, okulun boyası badanası demektir. Aybüke kızımızın ruhu bizimledir. Yüce Allah’tan kendisine rahmet ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum.” dedi.

“HERKES ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE MİNNETTARDIR”

Başkan Altınok terör örgütleri üzerinden Türkiye’ye yönelik oynanan oyunların başarısız olacağını da vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Amaç Türkiye’yi Irak, Suriye, Yemen ve Libya gibi bölmek, ufak parçacıklara ayırmak, kardeşi kardeşe kırdırmak. Ülkemizi bölüp istikrasız hale getirmektir. PKK bir oyun ve senaryo. Alevi, Sünni, Türk, Kürt kardeştir. Ayrım yapan kalleştir. PKK en çok Kürt vatandaşlarımızın düşmanı. Kürt vatandaşlarımızı öldürerek, şehit ederek eylemlerine başlamıştır. Bu anlamda PKK ile iş birliği yapan kim varsa vatan hainidir. Bu millet hepsini boğar. Küllerinden doğan bir milletiz, şehit kanıyla sulanmış bir vatanımız var. Bağımsızlık mücadelemizde Avrupalı güçler Yunan’ı beslemiş, bizim üzerimize kışkırtmıştır. Bizim iki derme çatma uçağımız, onların 80-90 uçağı vardı. Atatürk de, ‘Vatanın her karışı şehit kanıyla sulanmadıkça vatan olmaz’ diyor. Sonunda da Yunan’ı İzmir’de denize döktük. Atatürk, ‘Mevzu bahis vatanda gerisi teferruattır’ diyor. Oy almak, iktidar olmak ayrı. Askerimizi, polisimizi, korucumuzu, öğretmenizi şehit edenle kimse iş birliği yapamaz. Bunu yapanların tamamı vatan hainidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Aybüke Yalçın kızımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin ruhu bizimledir. Bu topraklarda yaşayan herkes şehit ve gazilerimize minnettardır.”

KÜTÜPHANELER MAHALLELERDE YAYGINLAŞTIRILMALI

Cehaletin ortadan kaldırılması için kütüphanelerin mahallelerde yaygınlaştırılması gerektiğini de belirten Altınok, “Atatürk ‘Milletleri kurtaracak olan ilim ve fendir’ diyor. Rabbimin ayetinde, dinimizde de bu buyruluyor. Ecdadımız ilim ve irfanda dünyaya ışık tutuyordu. Ancak savaşların faturaları oldu. Acıdır, son 100 yıla baktığımızda çocuklarımızı, kadınlarımızı cahil bıraktık. Okumanın yaşı yok. Beşikten mezara kadar okuyacağız. ‘Kadın, erkek ilim herkese farzdır’ buyrulmuştur. ‘Kız çocuklarını okutamazsın’ şeklinde ayet de hadis de yoktur. Rabbim ayetinde ‘oku’ diyor. Doktora gideceksin; kızını okutmamışsan, doktorlar nasıl yetişecek? Çünkü çocukları genellikle annelerimiz yetiştirir. Bugün baktığımızda en çok kütüphanenin açıldığı dönemi yaşıyoruz. Sporda da öyle. Cumhuriyet tarihimize bakınca, son dönemde 100 kat fazla tesis yatırımı yapıldığını görüyoruz. Ayrıca yakında Teknoloji Merkezimizi açıyoruz. Ankara’da ilk, Türkiye’nin de en iyisi olacak burası. Mühendislerimize, yazılımcılarımıza altyapı desteği vereceğiz. Ücretsiz olacak. Kütüphanemizde de 13 bin kitabımız var. Kitapları evinize ve iş yerinize götürebilirsiniz. Bu tür hizmetlerin mahallelerde yaygınlaşması, kütüphaneyi çocuklarımızın ayağına götürmek önemli. 1994’te Fatih Kütüphanemizi yaptık. O dönemde hiçbir belediyede kütüphane yoktu. Buralardan doğacak güneşler, yıldızlar aydınlık yarınlarımız olacak. Her kütüphane açılışı aydınlık yarınlarımızın temel atma törenleridir.” diye konuştu.

Kütüphane, kurdele kesilerek hizmete açılırken katılımcılar da burada incelemelerde bulundu.