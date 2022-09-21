Ankara Haber; Petzoo’da Çankaya Farkı...

Başkentte PetZoo Ankara 3. Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı 15-18 Eylül tarihleri arası Anfa Altınpark Expo Center’da gerçekleşti. 4 gün süren ve Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda Çankaya Belediyesi de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
“Satın Alma Sahiplen” mesajıyla fuarda yerini alan Çankaya Belediyesi, katılımcıları gerek sokak hayvanları gerekse evcil hayvanlar konusunda bilgilendirdi. “Şanslı’nın Şansı Olun” projesiyle sahiplendirme konusunda çalışmalarına ağırlık veren Çankaya Belediyesinin standında çocuklar için düzenlenen bir takım özel etkinlikler konukları hem eğlendirdi hem bilgilendirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.