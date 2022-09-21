21 Eyl 2022 - 21:18- Belediyeler

Ankara Haber; Petzoo’da Çankaya Farkı...

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Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi bu yıl üçüncüsü düzenlenen PetZoo Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı’nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Ankara Haber; Petzoo’da Çankaya Farkı... mask
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Başkentte PetZoo Ankara 3. Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı 15-18 Eylül tarihleri arası Anfa Altınpark Expo Center’da gerçekleşti. 4 gün süren ve Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda Çankaya Belediyesi de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

“Satın Alma Sahiplen” mesajıyla fuarda yerini alan Çankaya Belediyesi, katılımcıları gerek sokak hayvanları gerekse evcil hayvanlar konusunda bilgilendirdi. “Şanslı’nın Şansı Olun” projesiyle sahiplendirme konusunda çalışmalarına ağırlık veren Çankaya Belediyesinin standında çocuklar için düzenlenen bir takım özel etkinlikler konukları hem eğlendirdi hem bilgilendirdi.

 
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21 Eyl 2022 - 21:18 - Belediyeler

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