21 Eyl 2022 - 21:19- Yaşam

Alzheimer’den Doğru Beslenme ile Korunmak Mümkün! Akdeniz Tipi Beslenme...

ABONE OL Google News Sayfamız

Yaşlı nüfustaki artış Alzheimer ve demans gibi hastalıkların görülme sıklığını da artırdı. Beyin hücrelerinde küçülme ve kayıpla ilerleyen Alzheimer unutkanlık, yeni bilgileri öğrenmede güçlük bulgularıyla ortaya çıkıyor.

Alzheimer’den Doğru Beslenme ile Korunmak Mümkün! Akdeniz Tipi Beslenme... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kartal Kızılay Hastanesi Uzm. Dyt. Nurdan Çeliktaş, düzenli zihinsel ve fiziksel aktivitenin yanı sıra sebze, meyve, tahıl ve kuru baklagillerden zengin, kırmızı etten fakir beslenmeyi içeren Akdeniz tipi diyetin Alzheimer'a karşı koruyucu olduğunu bildirdi. Çağın en korkulan hastalıklarından biri Alzheimer. Türkiye’de 600 binin üzerinde aile bu hastalıkla mücadele ediyor. Yapılan araştırmalara göre yaşlanan Türkiye nüfusu göz önüne alındığında 2050’li yıllarda bu rakamın katlanarak artacağı tahmin ediliyor.  

İşlenmiş Gıda Yerine Akdeniz Tipi Beslenme

Kartal Kızılay Hastanesi Uzm. Dyt. Nurdan Çeliktaş yaptığı açıklamada, yaşlı nüfustaki artışın Alzheimer ve demans gibi hastalıkların görülme sıklığını da artırdığına dikkati çekti. Çeliktaş, “Alzheimer riski taşıyan veya teşhisi konulmuş kişilerde Akdeniz tipi beslenme uygundur. Bu rahatsızlıklarda damar ve beyin fonksiyonlarının korunması için Folik asit, Omega 3 ve E vitamininden zengin beslenmeye özen gösterilmelidir.

Folik asit, Omega 3 ve E vitamini koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bürüksel lahanası, marul vb. sebzelerde, portakal, kayısı, çilek gibi meyvelerde badem fındık ceviz gibi kuruyemiş grubunda somon ton balığı vb. yağlı balıklarda zeytinyağı gibi sıvı yağlarda bulunur. Ayrıca salam sosis gibi şarküteri gıdaları cips hazır çorbalar şekerlemeler bellek sorunu oluşturduğu yapılan çalışmalarda tespit edildiği için tüketilmemesi gereklidir” dedi. 

En Önemli Risk Faktörü Yaş

Alzheimer'a neden olan risk faktörlerine değinen Çeliktaş, “Alzheimer için en önemli risk faktörü yaş. 65'li yaşlarda hastalık riski yüzde 4 civarındayken, 90'lı yaşlarda yüzde 50'lere ulaşmakta. Yapılan çalışmalar Alzheimer'ın görülme sıklığının, uzun yaşam süreleri ve hormonal değişikliklerin de etkisiyle, kadınlarda daha fazla olduğunu gösteriyor. Hastalık sinsi bir şekilde ilerliyor. Yakın zamanda olayları ve konuşulanları unutmak aynı soruları tekrar tekrar sormak, kişilik değişiklikleri, nesnelerin adını unutmak, yön duygusunu kaybetmek, öz bakım ve hijyene özen göstermemek Alzheimer belirtileri arasındadır. Bu tip belirtilerle karşılaştığımızda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıyız” diye konuştu.  

# Alzheimer hastalığı nasıl başlar?, Alzheimer hastalığı en erken kaç yaşında başlar?, Alzheimer en çok kimlerde görülür?, Alzheimer hastaları ne kadar yaşar?, Alzheimer hastaları ne yemeli?, Alzheimer hastaları neden çok yemek yer?, Alzheimer için hangi vitamin?, Alzheimer hastalığı nasıl durdurulur?
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gizli Tehlike; Karaciğer Yağlanması! Karaciğer Neden Yağlanır? Nasıl Engellenir? İşte Detaylar... mask
Gizli Tehlike; Karaciğer Yağlanması! Karaciğer Neden Yağlanır? Nasıl Engellenir? İşte Detaylar...
Ergenlikte Skolyoz Nedir? İşte Çocuk ve Ergenlerde Skolyoz ile İlgili Merak Edilen 7 Soru... mask
Ergenlikte Skolyoz Nedir? İşte Çocuk ve Ergenlerde Skolyoz ile İlgili Merak Edilen 7 Soru...
Hipertansiyon Hastalarında Kalbe Dikkat! mask
Hipertansiyon Hastalarında Kalbe Dikkat!
Dikkat Guatr Erken Menopoz Sebebi Olabiliyor! mask
Dikkat Guatr Erken Menopoz Sebebi Olabiliyor!
Erkekler Dikkat! Her 8 Erkekten 1'i Prostat Kanseri! İşte Akılda Tutulması Gereken 11 Gerçek... mask
Erkekler Dikkat! Her 8 Erkekten 1'i Prostat Kanseri! İşte Akılda Tutulması Gereken 11 Gerçek...
Dikkat! Sinirlilik ve Paranoya Alzheimer Belirtisi Olabilir mask
Dikkat! Sinirlilik ve Paranoya Alzheimer Belirtisi Olabilir
Dikkat! Kör Ediyor! Bu Operasyonların Şakası Yok...Güzellik Uğruna Sağlığınızdan Olmayın! mask
Dikkat! Kör Ediyor! Bu Operasyonların Şakası Yok...Güzellik Uğruna Sağlığınızdan Olmayın!
Okul Döneminde Çocukların Bağışıklığını Korumak İçin Bu Önerilere Dikkat! mask
Okul Döneminde Çocukların Bağışıklığını Korumak İçin Bu Önerilere Dikkat!
Nezle Grip Sandığınız Aslında... Anne Babalar Çocuklarda Sonbahar Alerjisine Dikkat! İşte Alerjiye Karşı 7 Etkili Önlem! mask
Nezle Grip Sandığınız Aslında... Anne Babalar Çocuklarda Sonbahar Alerjisine Dikkat! İşte Alerjiye Karşı 7 Etkili Önlem!
Anksiyete Nedir? Anksiyete Kontrol Edilebilir Mi? mask
Anksiyete Nedir? Anksiyete Kontrol Edilebilir Mi?

21 Eyl 2022 - 21:19 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seferberlik Çöreği Coğrafi İşaret İle Tescillendi... mask
Seferberlik Çöreği Coğrafi İşaret İle Tescillendi...
Şeftalinin Mucizevi Faydaları Duyunca Şok Olacaksınız! Şeftali hangi organa iyi gelir? mask
Şeftalinin Mucizevi Faydaları Duyunca Şok Olacaksınız! Şeftali hangi organa iyi gelir?
Güzel Oyuncu Yıldız Uslu Yeni Sinema Filmi İçin Mesleki Kampta! Yıldız Uslu Kimdir? mask
Güzel Oyuncu Yıldız Uslu Yeni Sinema Filmi İçin Mesleki Kampta! Yıldız Uslu Kimdir?
Alzheimer’den Doğru Beslenme ile Korunmak Mümkün! Akdeniz Tipi Beslenme... mask
Alzheimer’den Doğru Beslenme ile Korunmak Mümkün! Akdeniz Tipi Beslenme...
Gizli Tehlike; Karaciğer Yağlanması! Karaciğer Neden Yağlanır? Nasıl Engellenir? İşte Detaylar... mask
Gizli Tehlike; Karaciğer Yağlanması! Karaciğer Neden Yağlanır? Nasıl Engellenir? İşte Detaylar...
Ergenlikte Skolyoz Nedir? İşte Çocuk ve Ergenlerde Skolyoz ile İlgili Merak Edilen 7 Soru... mask
Ergenlikte Skolyoz Nedir? İşte Çocuk ve Ergenlerde Skolyoz ile İlgili Merak Edilen 7 Soru...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL