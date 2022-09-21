Güzel Oyuncu Yıldız Uslu Yeni Sinema Filmi İçin Mesleki Kampta! Yıldız Uslu Kimdir?

Çekimler öncesi görselini İran’lı güzellik uzmanı Mona Bahmani’ye teslim eden sevilen oyuncu Yıldız Uslu, oyunculuk sektörünün her geçen gün hızla geliştiği ve rekabeti arttırdığına dikkati çekerek, "Başarı için kusursuz olmalıyız, yoksa biri gelir işinizi elinizden alır.

Hem oyunculuk hem görsel anlamda role hazırlanıyorum, görsellik bizde çok önemli ufak bir yanlış uygulama dönülmez yola sokabiliyor. Bende kendimi güvenli ellere bıraktım Mona Bahmani ile açtığı MONA BEAUTY çatısı altında bir bakım kampına girdik” dedi. Önümüzdeki günlerde yeni sinema filmi için sete çıkacak olan Yıldız Uslu, yer aldığı her projede bir şey daha öğrenmek beni mutlu ediyor, yolun başındayız gidecek uzun yolumuz var, öğrendiğim her şey kazancı getirecek vurgusunu yaptı.