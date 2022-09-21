21 Eyl 2022 - 12:58- Belediyeler G: 21 Eyl 2022 - 12:59

Ankara’nın İlk Edebiyat Festivali Mamak’ta Başladı...

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Türkiye Yazarlar Birliği ve Mamak Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen ve Başkent için bir ilk olan “Ankara Edebiyat Festivali” Mamak’ta Musiki Muallim Mektebi’nde başladı.

Ankara’nın İlk Edebiyat Festivali Mamak’ta Başladı... mask
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin ev sahipliğinde gerçekleşen festivalin açılış programına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve TYB Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay katıldı. 

Açılış konuşmalarıyla başlayan programda, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,

“Bugün Musiki Muallim Mektebi’nde bu güzel etkinliği gerçekleştiriyoruz. İnşallah gelenekselleşerek önümüzdeki yıllarda da devam eder. Nesillerin ihyası dille, fikirle, kültürle olur. Köklü milletlerin köklü edebiyatları vardır. Köklü bir tarihe sahip olan milletimiz kültür edebiyat noktasında çok ileridedir. Bizlere düşen somut soyut eserlerimize sahip çıkmak, gelecek nesillerimizin güzel kültürümüzle sürmesine çalışmaktır” dedi. 

Başkan Murat Köse, şehrin inşası kadar insanı ihya etmenin de önemli olduğunu vurgulayarak ”Göreve geldiğimiz günden bu yana  Mamak’ın daha yaşanılabilir bir ilçe olması için çalışıyoruz. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yanında sanat, kültür, spor gibi sosyal alanlardaki çalışmaların da en az alt yapı çalışmaları kadar önemli olduğunu biliyoruz. Halkımıza kültür sanat alanlarında en güzel hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Tüm imkanlarımızı halkımızın hizmetine sunuyoruz. Kütüphanelerimizle bilim sanat merkezlerimizle her zaman halkımızın hizmetindeyiz” diye konuştu. 

Ankara Edebiyat Festivali’nin gelenekselleşerek devam etmesinin önemine dikkat çeken Başkan Murat Köse “Kültür alanında yaptığımız çalışmalar noktasında böyle güzel bir festivale de ev sahipliği yaptığımız için mutluluğumu ifade etmek istiyorum. 5 gün boyunca şiir dinletileri, okur yazar buluşmaları, paneller gerçekleştirilecek. İnşallah bu güzel edebiyat iklimini bundan sonraki yıllarda da yaşarız” dedi. 

Musiki Muallim Mektebi’nde başlayan festivalin ilk gününde “Ankara Edebiyatı ve Ankara’da Edebiyat” ve “Gençlik ve Edebiyat” panelleri düzenlendi. 5 gün sürecek festivalde şiir dinletileri, okur yazar buluşmaları, konferanslar yapılacak, Ankara’da “Edebiyat” rüzgarı esecek. 

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21 Eyl 2022 - 12:58 - Belediyeler

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