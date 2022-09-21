21 Eyl 2022 - 13:24- Ekonomi G: 21 Eyl 2022 - 13:25

'Merkez'in Faiz Kararı Yarın Açıklanacak! Beklentiler Hangi Yönde...

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ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın 'faiz kararı' gündemi ile toplanacak.

21 Eyl 2022 - 13:24 - Ekonomi

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