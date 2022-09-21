21 Eyl 2022 - 14:05- Spor G: 21 Eyl 2022 - 14:06

Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

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Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeyi amaçlayan başkent ekibi çalışmalarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.

Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı mask
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Gençlerbirliği’nde, Denizlispor maçında forma şansı bulamayan ve kısa süreli forma giyen oyuncular, çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Başkent ekibi, kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetimindeki antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan oyuncular daha sonra dar alanda pas organizasyonlarında bulundu.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı, yüksek tempolu çift kale maçla devam eden antrenmanda kanatlardan orta, şut ve gol çalışması yapıldı. Takımın kalecileri ve oyuncuları arasında yapılan çekişmeli ve iddialı şut çalışmasında kaybedenler mekik çekme cezası aldı.

Antrenman açma-germe egzersizleriyle son buldu. Denizlispor maçında kart cezalısı olduğu için forma şansı bulamayan takımın savunma oyuncularından Metehan Mert takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
# gençlerbirliği haberleri, Gençlerbirliği resimleri

21 Eyl 2022 - 14:05 - Spor

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