Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

Gençlerbirliği’nde, Denizlispor maçında forma şansı bulamayan ve kısa süreli forma giyen oyuncular, çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Başkent ekibi, kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetimindeki antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan oyuncular daha sonra dar alanda pas organizasyonlarında bulundu.
Kıyasıya rekabetin yaşandığı, yüksek tempolu çift kale maçla devam eden antrenmanda kanatlardan orta, şut ve gol çalışması yapıldı. Takımın kalecileri ve oyuncuları arasında yapılan çekişmeli ve iddialı şut çalışmasında kaybedenler mekik çekme cezası aldı.
Antrenman açma-germe egzersizleriyle son buldu. Denizlispor maçında kart cezalısı olduğu için forma şansı bulamayan takımın savunma oyuncularından Metehan Mert takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.