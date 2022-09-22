Mamak Belediyesi’nde Yangın Eğitimi...

Mamak Belediyesi Ana Hizmet Binası, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’nde yangın eğitimi verildi. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimde; yangınları önlemek için alınması gereken tedbirlerin yanı sıra özellikle kapalı alanlarda yangın ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler anlatıldı.
“Çalışanlarımızı Hizmet İçi Eğitimlerle Bilgilendiriyoruz”
Yangına donanımlı bir şekilde müdahale edilmesinin hayati önem taşıdığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hizmet içi eğitimlerle hem iş güvenliği konusunda çalışanlarımızı bilgilendiriyor hem de gündelik hayatlarında da faydalı olacak bilgiler edinmelerini sağlıyoruz” dedi.
Yangınlara sebep olan ihmallere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen yetkililer ise, “Yangının nedenlerine bağlı olarak güvenliği sağlamak ve alınan eğitimlerdeki bilgiler dahilinde güvenli bir şekilde olaya müdahale etmek son derece mühim” şeklinde konuştular.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.