Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Yeni Dansçılarını Arıyor...

Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu HOY-TUR, yeni sezon kurs ve dansçı alımı için kayıtlara başladı. 52. Yılını kutlayan ve kurulduğu günden bu yana sayısız Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarına imza atan HOY-TUR, 2022-2023 sezonunda da 10 yaş ve üstü ‘yıldızlar’, 16 yaş ve üstü ‘gençler’ ve 26 yaş üstü ‘yetişkinler’ kategorisinde dersler verecek.

1970’DEN BERİ TÜRKİYE’Yİ TANITIYOR

1970 yılından bu yana halk danslarının ve kültürünün öğretilmesinde etkin rol oynayan HOY-TUR, uluslararası etkinliklerde, Amerika, Almanya, Yunanistan, Danimarka, Çin, Cezayir, Japonya, İspanya, Brezilya, İtalya, Hırvatistan, Polonya, Romanya, Avustralya, Gürcistan gibi ülkelerde sayısız gösteri yaparak, Türkiye’nin tanıtılmasına da büyük katkı sağladı. Halk dansları topluluğunun imza attığı sayısız şampiyonluklarla gurur duyduklarını vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kültürel halk danslarının yaşaması için yaptığımız çalışmaları yenilerini de ekleyerek sürdüreceğiz.

Halk danslarını öğrenmek ve icra etmek isteyen vatandaşlarımızı HOY-TUR’a davet ediyoruz” diye konuştu. Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nın yanında bulunan merkezinde çalışmalarını sürdüren HOY-TUR'a kayıt olmak isteyen dans severler, kayıtlara ilişkin ayrıntılı bilgiyi (0312) 232 17 27 ve 0 532 413 08 85 nolu telefonlardan alabilirler.