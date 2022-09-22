22 Eyl 2022 - 21:13- Yaşam

Vitamin ve Potasyum Zengini Üzüm Hem Bağışıklığa Hem Beyne İyi Geliyor...

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Meyve ve sebzeler hem vücudu hastalıklardan koruyor hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. En eski meyve türlerinden olan üzümün güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Üzümün vitamin ve potasyum zenginliğin yanı sıra stres üzerinde de oldukça olumlu bir etkisi bulunuyor.
Vitamin ve Potasyum Zengini Üzüm Hem Bağışıklığa Hem Beyne İyi Geliyor... mask
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Bununla birlikte beyin sağlığı üzerinde yapılan araştırmalara göre de Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların ortaya çıkma riskini azaltıyor. Üzümü mevsiminde sık tüketmek sağlam bağışıklık ve daha dinç bir zihin için önemli” açıklamasında bulundu.  

Üzüm, zengin besin içeriği sayesinde sağlığa oldukça faydalı. Üzümün düzenli ve mevsiminde tüketildiğinde özellikle beyin üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Yaşa bağlı olarak ortaya çıkabilecek Alzheimer ve Parkinson gibi beyin hastalıklarının riski azaltabiliyor. Bununla birlikte hücre yapısını etkiliyor, hücreleri koruyor ve daha uzun bir yaşam süresi ile bağlantılı olan SirT1 genini uyarıyor” dedi.  

Kanser riskini de düşürüyor

Düzenli ve dengeli bir şekilde üzüm tüketilmesinin kanser hücrelerinin büyümesini de engellediğini hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Üzümün içerisinde bulunan etken maddeler kansere karşı koruyor. Vücuttaki iltihabı azaltıp bilişsel, davranışsal ve biyokimyasal hasarların önüne geçebiliyor. Ayrıca, üzümün sodyum bakımından düşük, potasyum açısından ise zengin olması kan basıncının en uygun şekilde dengelenmesini sağlıyor ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu hale geliyor” dedi. Tuba Örnek; üzümün içerdiği K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi meraller sayesinde kemik sağlığını da olumlu etkilediğini, ayrıca içeriği sayesinde uykuya dalmada da yardımcı olduğunu sözlerine ekledi. 
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22 Eyl 2022 - 21:13 - Yaşam

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