22 Eyl 2022 - 21:15- Belediyeler

Pursaklar Devlet Tiyatroları Yeni Sezona Hazır...

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Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen 679 sandalye sayısı ile Ankara’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.
Pursaklar Devlet Tiyatroları Yeni Sezona Hazır... mask
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Pursaklar Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan, kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulduğu, 679 sandalyesi ile Ankara’nın en büyük sahnesi olan ve 200 metre kare sahne alanı ile ülke standartlarında en büyükleri arasında yerini alan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, perdelerini aralamaya hazırlanıyor. 

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde karanlık, tavizsiz ve sert olan Şehriyar’ın gözünden anlatılan masalları, konu edinen ‘‘Binbir Gece Masalları’’ adlı tiyatro oyunu ile 7 Ekim’de tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.

‘‘Kültür ve sanatın merkezi Pursaklar olarak yeni sezona hazırız’’

Yeni sezon öncesi tüm vatandaşları tiyatro gösterisine davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak yeni sezon öncesi bizlerde büyük bir heyecan içerisindeyiz. Kültür ve sanatın merkezi Pursaklar olarak yeni sezona hazırız.  7 Ekim’de gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterisi için tüm hemşehrilerimizi Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesini hınca hınç doldurmaya davet ediyorum. İlçemizde sanat dolu günleri hız kesmeden sürdürürken, sanatta da öncü bir Pursaklar için durmadan yorulmadan, çalışmaya ve gayret etmeye aralıksız devam edeceğiz’’
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22 Eyl 2022 - 21:15 - Belediyeler

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