22 Eyl 2022 - 21:15- Belediyeler

Pursaklar’da Baş Döndüren Değişim Rüzgârı...

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Pursaklar Belediyesi, büyük dönüşüm kapsamında yeşil alanları muhafaza ederek Fatih Parkı’nı baştan sona yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor.
Pursaklar’da Baş Döndüren Değişim Rüzgârı... mask
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İlçenin birçok noktasındaki yeşil alanların sayısını gün geçtikte artırarak büyük bir değişime imza atarak, son üç yılda mahallelere 21 yeni park kazandırıp, mevcut parkların 24’ünde yenileme çalışmalarını tamamlayan Pursaklar Belediyesi, Fatih Parkı’ndaki değişim-dönüşüm çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Sık ağaçları ve yeşilliği ile gözlere ve gönüllere hitap eden Fatih Parkını daha modern, daha estetik, daha kullanışlı hale getirmek için kolları sıvadıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen son nokta hakkında belediye ekiplerinde detaylı bilgi aldı. 

‘‘Pursaklar'ı benzersiz güzellikte bir ilçe haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz’’

İlçemizin gelişimine yön verecek ve ileri noktalara taşıyacak farklı konseptli yatırımların yanı sıra mevcut parkları da günün koşullarına göre yenilediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Büyüklerimizin ve küçüklerimizin nefes alacağı alanlar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürürken mevcut parklarımızda da kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.

Bu konseptle hareket ederek Fatih Parkı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bittiğinde yepyeni görünümü, çocuk oyun grupları, yürüyüş alanı ve yeşil havasıyla harika bir park olacak. Pursaklar'ı benzersiz güzellikte bir ilçe haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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22 Eyl 2022 - 21:15 - Belediyeler

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