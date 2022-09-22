Mamak'ta Minikler İçin Yeni Kur’an Kursu...

Açılışta konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, erken yaşta edinilen bilgilerin daha kalıcı olduğuna dikkat çekerek "Ağaç yaşken eğilir atasözünden yola çıkarak, bu yaşlarda öğrenilen bilgiler çocuklarımıza hayatı boyunca rehberlik edecektir. Minik yavrularımız bu kursta sadece Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmiyor, her şeyden önce burada sosyalleşiyorlar. Açmış olduğumuz 4-6 yaş Kur’an kursumuzda, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı müfredat çerçevesinde; Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler öğrenecek olan yavrularımız aynı zamanda İslam'ın temel prensiplerini de benimseyecekler" dedi.

Sonrasında kurdela kesimine geçildi. Yeni eğitim öğretim döneminin hayırlara vesile olması için dualar edildi. Üreğil Şehit Bayram Kesekler 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nu gezen protokol üyeleri sınıflarda miniklerle buluştu. Başkan Murat Köse, Kur’an Kursunun minik öğrencileri ile sohbet edip, beraber etkinlik gerçekleştirdi.