Gaziler ve Şehit Yakınları Çankaya’da Buluştu...

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Gaziler Haftası dolayısıyla düzenlediği gecede gaziler ve şehit yakınlarını ağırladı. Belediyenin Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde gerçekleşen gecede gazilerin ve şehit yakınlarının haklarının ödenemeyeceğini belirten Taşdelen, “Gaziler ve şehit yakınları bizim başımızın tacıdır ve böyle olmaya devam edecektir” dedi.

Gaziler ve şehit yakınları ile bir arada olmaktan sonsuz onur ve gurur duyduğunu ifade eden Taşdelen, “Hani haklar ödenmez ya örneğin annenin hakkı ödenmez. Vatan için de yine böyle ödenemeyen haklar vardır. Bayrak, vatan için, özgürce yaşadığımız her an için ödenemeyen haklar. O yüzden gazilerimizin, şehit yakınlarımızın ve şehit ailelerimizin hakları ödenmez.

Eğer bugün bir vatanımız varsa bunu şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ‘Gaziler yaşayan anıtlardır’ diyor. Gazilerimizin onur duydukları bir durum daha var o da Atamızın üç imzası vardır, onlardan bir tanesi de Gazi olarak attığı imzadır. Bu ne kadar büyür bir onurdur ki ulu önderin adını taşıyorsunuz, Gazi olan adını sonsuza kadar yaşatıyorsunuz” diye konuştu.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım’ın da katıldığı gecede salonu dolduran gazi ve şehit yakınları Çankaya Belediyesi orkestrasının seslendirdiği türkülere ve marşlara bayraklarla eşlik etti.