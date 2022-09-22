Genç Öğrencilerden Başkan Turgut Altınok’a Sevgi Gösterisi...

Genç öğrenciler tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Altınok, okul idarecilerinin ve öğretmenlerin taleplerini dinledi. Öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirme talebini de geri çevirmeyen Altınok, okuldaki eksiklerin tamamlanması için ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi.
“1994 yılı Keçiören`de ve Türkiye`de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediyemizin imkânları dâhilinde ilçemizdeki tüm okullarımıza destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Eğitimin neferi öğretmenlerimizin ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin taleplerini her zaman karşıladık.
Eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetimler tarafından kanunlaştırıldı. Böylece yerel yönetimlerin eğitimi destekleyebilmeleri için önleri açıldı. Gelecek nesillerimizin en iyi şartlarda eğitim ve alabilmesi için eğitime desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.” dedi. Ziyaretini tamamlayan Altınok, öğrencilerin alkış ve sevgi sloganlarıyla uğurlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.