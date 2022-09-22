22 Eyl 2022 - 12:53- Belediyeler G: 22 Eyl 2022 - 13:02

Genç Öğrencilerden Başkan Turgut Altınok’a Sevgi Gösterisi...

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İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik ziyaretlerini sürdüren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu kez Farabi Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.
Genç Öğrencilerden Başkan Turgut Altınok’a Sevgi Gösterisi... mask
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Genç öğrenciler tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Altınok, okul idarecilerinin ve öğretmenlerin taleplerini dinledi. Öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirme talebini de geri çevirmeyen Altınok, okuldaki eksiklerin tamamlanması için ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi.

“1994 yılı Keçiören`de ve Türkiye`de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediyemizin imkânları dâhilinde ilçemizdeki tüm okullarımıza destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Eğitimin neferi öğretmenlerimizin ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin taleplerini her zaman karşıladık.

Eğitime destek konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetimler tarafından kanunlaştırıldı. Böylece yerel yönetimlerin eğitimi destekleyebilmeleri için önleri açıldı. Gelecek nesillerimizin en iyi şartlarda eğitim ve alabilmesi için eğitime desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.” dedi. Ziyaretini tamamlayan Altınok, öğrencilerin alkış ve sevgi sloganlarıyla uğurlandı.
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22 Eyl 2022 - 12:53 - Belediyeler

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