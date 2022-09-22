22 Eyl 2022 - 14:26- Ekonomi G: 22 Eyl 2022 - 14:27

Merkez Bankası Faizi 100 Baz Puan İndirdi!

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Yılın 9'uncu faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, politika faizini yüzde 100 baz puan indirerek 12'ye çekti.
Merkez Bankası Faizi 100 Baz Puan İndirdi! mask
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Yılın 9'uncu faiz kararının açıklayan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 100 baz puan indirerek 12 seviyesine çekti.

Hatırlanacağı gibi banka, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.
# Merkez Bankası Faizi 100 Baz Puan İndirdi!, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu

22 Eyl 2022 - 14:26 - Ekonomi

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