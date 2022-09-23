23 Eyl 2022 - 21:18- Belediyeler

Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...

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Keçiören Belediyesi ve Kırşehir Dernekler Federasyonu iş birliğinde Usta Ozan Neşet Ertaş’ın 10. yıl dönümü anısına ‘Neşet Ertaş Destanı’ adıyla anma etkinliği düzenlendi.
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
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Türk Halk Müziği Sanatçısı Abdullah Uzun’un yönetiminde sahne alan saz ve söz sanatçıları Neşet Ertaş’ın birbirinden güzel ezgilerini seslendirdi. Keçiören Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen anma programında türkülere vatandaşlar da eşlik ederek hem hüzünlü hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlikte salondaki vatandaşlara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok “Sesimiz, yüreğimiz, Anadolu’muz, kıymetli ozanımız Neşet Ertaş’ı anlamak, sesine ve diline kulak vermek, bu kıymetli şahsı ve gönül nağmelerini anlamak, unutmamak lazım. Yüzyılda değil, bin yılda ancak geliyor böyle kıymetli sanatçılar. Cengiz Aytmatov ‘Bir insan için en zor şey, her gün insan kalabilmektir.’ diyor.

Bozkırın Tezenesi, güzel insan Neşet Ertaş hayatı boyunca insan kalabilmiş, sazı ve sözüyle birlikte hayata bakışı, yardımseverliği ve karakteriyle de ülkemizin önemli bir şahsiyeti olmuştur. Ne mutlu bize ki bu topraklarda böyle güzel bir sanatçı yetişti, çaldı, söyledi ve bizler de bu eserleri, sözleri dinleyebildik. Bu güzel programdaki emeklerinden ötürü başta Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar, hazırlayan ve sunan Abdullah Gündüz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; ülkemize, milletimize kattığı değerler için usta sanatçı Neşet Ertaş’ı saygı, rahmet ve özlemle yâd ediyorum.” dedi.

Diğer protokol üyeleri de tek tek kürsüye gelerek Ertaş’ı rahmetle andılar.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara,   AK Parti Ankara Milletvekilleri Hacı Turan ve Nevzat Ceylan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır,  Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, Kamu Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, Merkez Eski Valisi Kadir Çakır, Kırşehir Eski Valisi Lütfullah Şahin, Ankara Vali Yardımcısı Sibel Köse, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Hasan Hüseyin Atar, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar, birçok bürokrat ve siyasi parti temsilcisi katıldı.​

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23 Eyl 2022 - 21:18 - Belediyeler

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