Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı...

Sivas'ı kültür ve sanatlarıyla bir araya getiren etkinliğin açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, milletvekilleri, STK yöneticileri ve çok sayıda Sivaslı katıldı. Açılışta mehteran ve halk oyunu gösterileri sunuldu. Protokol üyeleri meydanda kurulan stantları gezerek Sivas lezzetlerinden tattılar.
Sivas günlerinde; şehrin el sanatları, dünyaca ünlü Kangal köpeği, katmer, köftesi pastırması ve birçok yöresel unsur ziyaretçisiyle buluştu. Konser ve yarışmalarla da renklenen etkinlik 25 Eylül Pazar gününe kadar gezilebilecek.
MEYDAN HERKESE AÇIK
Açılışta konuşan Belediye Başkanı Enver Demirel, Sivas'ı kültür ve sanatlarıya Etimesgut'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Türk Beyleri Kent Meydanımız bu tür etkinlikler için tüm hemşehri derneklerimize açıktır" dedi. Demirel ayrıca tüm Ankaralıları Sivas Tanıtım Günlerine davet etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.