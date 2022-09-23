Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı...

Sivas'ı kültür ve sanatlarıyla bir araya getiren etkinliğin açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, milletvekilleri, STK yöneticileri ve çok sayıda Sivaslı katıldı. Açılışta mehteran ve halk oyunu gösterileri sunuldu. Protokol üyeleri meydanda kurulan stantları gezerek Sivas lezzetlerinden tattılar.

Sivas günlerinde; şehrin el sanatları, dünyaca ünlü Kangal köpeği, katmer, köftesi pastırması ve birçok yöresel unsur ziyaretçisiyle buluştu. Konser ve yarışmalarla da renklenen etkinlik 25 Eylül Pazar gününe kadar gezilebilecek.

MEYDAN HERKESE AÇIK

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Enver Demirel, Sivas'ı kültür ve sanatlarıya Etimesgut'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Türk Beyleri Kent Meydanımız bu tür etkinlikler için tüm hemşehri derneklerimize açıktır" dedi. Demirel ayrıca tüm Ankaralıları Sivas Tanıtım Günlerine davet etti.