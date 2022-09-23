23 Eyl 2022 - 21:18- Belediyeler

Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi...

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Çankaya Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında gaziler ve şehit yakınlarını Konya gezisinde konuk etti. Hafta boyunca farklı grupların katıldığı gezi programı gelecek hafta Eskişehir gezisi ile devam edecek.  
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi... mask
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Çankaya Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında gaziler ve şehit yakınlarını Konya gezisinde konuk etti. Hafta boyunca farklı grupların katıldığı gezi programı gelecek hafta Eskişehir gezisi ile devam edecek.   

Türkiye’nin özgür ve bağımsız bir ülke olması yolunda şehitlerin ve gazilerin gösterdiği olağanüstü mücadelenin hakkının ödenemeyeceğini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz bu ülkede özgürce nefes alabiliyorsak, özgürce ibadetimizi yapabilip yaşayabiliyorsak bunun şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde olduğunu biliyoruz. 

Tüm gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Çankaya’da şehitlerimizin isimlerini parklarımızda, mekanlarımızda yaşatmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız başımızın tacıdır. Onlara farklı bir kentte farklı bir gün geçirmelerini sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konya gezimiz sonrası Eskişehir gezimizde de ağırlayacak olmaktan mutluyuz” diye konuştu.   

ENGELLİ BİREYLER VE YAKINLARI UNUTULMADI 

Çankaya Belediyesi, gezi kapsamında engelli bireyleri ve yakınlarını da unutmadı. Belediye Konya gezisinde misafir ettiği engelli bireyleri ve yakınlarını da gelecek hafta Eskişehir gezisinde misafir edecek. Konya gezisine yakınları ile birlikte giden engelli bireyler keyifli bir gün geçirmenin tadını çıkardı.  

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23 Eyl 2022 - 21:18 - Belediyeler

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