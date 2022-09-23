23 Eyl 2022 - 21:19- Belediyeler

Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...

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Mamak Belediyesi Durali Alıç Mahallesi’nde 5 bin 400 metrekare alanda oluşturduğu minyatür kentte çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretiyor.
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
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Yaya geçitlerinden yön işaretlerine, dönel kavşaklardan bisiklet yolu ve tren yoluna… Minikler kuralları yerinde yaşayarak öğreniyor. Kent görünümünde olan hastane, okul, anfi tiyatro, kafeterya, kule, bisiklet yolu, tren yolunun da bulunduğu trafik eğitim parkında çocuklar, özel olarak dizayn edilen araçlara binerek, trafik kurallarını görerek öğreniyor.

Şehir görünümüne sahip bu özel projede, çocukların trafikte karşılaşabilecekleri, tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk yardım eğitim binası, trafik eğitim binası, tünel, trafik ve deprem eğitimi için eğitim alanları da bulunuyor. 

“Çocuklarımız trafik kurallarını yaşayarak öğreniyor” 

Parkta çocuklar eğitim alırken, yetişkinler için de dinlenme alanları oluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gelecek nesillerin kentsel ve sosyal yaşantı içinde karşı karşıya kalacakları durumları küçük yaşlarda tecrübe etmeleri ve eğitim almaları için farklı uygulama alanları oluşturuyoruz. Bu kapsamda da minyatür bir kent oluşturduk. Çocuklarımız bu proje ile trafik bilincini geliştirip, yaya, araç trafiği ve kazalara karşı uygulamalar yaparak, günlük hayattaki 

Trafik Eğitim Parkı’nda Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği 

“Avrupa Hareketlilik Haftası” dolayısıyla minikler Trafik eğitim Parkı’nda bisiklet ve akülü ve araçlarla trafik kurallarını öğrendi. Trafik eğitimi alan minikler, eğlenerek öğrendikleri kurallar için mutluydu. 

Avrupa Hareketlilik Haftası  

“Avrupa Hareketlilik Haftası” dolayısıyla minikler Trafik eğitim Parkı’nda bisiklet ve akülü ve araçlarla trafik kurallarını öğrendi. Trafik eğitimi alan minikler, eğlenerek öğrendikleri kurallar için mutluydu. 

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23 Eyl 2022 - 21:19 - Belediyeler

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