Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...

Yaya geçitlerinden yön işaretlerine, dönel kavşaklardan bisiklet yolu ve tren yoluna… Minikler kuralları yerinde yaşayarak öğreniyor. Kent görünümünde olan hastane, okul, anfi tiyatro, kafeterya, kule, bisiklet yolu, tren yolunun da bulunduğu trafik eğitim parkında çocuklar, özel olarak dizayn edilen araçlara binerek, trafik kurallarını görerek öğreniyor.
Şehir görünümüne sahip bu özel projede, çocukların trafikte karşılaşabilecekleri, tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk yardım eğitim binası, trafik eğitim binası, tünel, trafik ve deprem eğitimi için eğitim alanları da bulunuyor.
“Çocuklarımız trafik kurallarını yaşayarak öğreniyor”
Parkta çocuklar eğitim alırken, yetişkinler için de dinlenme alanları oluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gelecek nesillerin kentsel ve sosyal yaşantı içinde karşı karşıya kalacakları durumları küçük yaşlarda tecrübe etmeleri ve eğitim almaları için farklı uygulama alanları oluşturuyoruz. Bu kapsamda da minyatür bir kent oluşturduk. Çocuklarımız bu proje ile trafik bilincini geliştirip, yaya, araç trafiği ve kazalara karşı uygulamalar yaparak, günlük hayattaki
Trafik Eğitim Parkı’nda Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği
“Avrupa Hareketlilik Haftası” dolayısıyla minikler Trafik eğitim Parkı’nda bisiklet ve akülü ve araçlarla trafik kurallarını öğrendi. Trafik eğitimi alan minikler, eğlenerek öğrendikleri kurallar için mutluydu.
Avrupa Hareketlilik Haftası
“Avrupa Hareketlilik Haftası” dolayısıyla minikler Trafik eğitim Parkı’nda bisiklet ve akülü ve araçlarla trafik kurallarını öğrendi. Trafik eğitimi alan minikler, eğlenerek öğrendikleri kurallar için mutluydu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.