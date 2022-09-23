Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği denetimler kapsamında kantinlerdeki ambalajlı ürünlerden, kırtasiye malzemelerine kadar her ürünü titizlikle inceliyor. Çocukların sağlığına zarar verebilecek olan ürünlerin satışının önüne geçmek ve öğrencilere sağlıklı besinlerin satılması konusunda incelemelerde bulunan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen kurallarına uyup uymadığı konusunda denetledi.

‘‘Öğrencilerin sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerimiz sürecek’’

Çocukların sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri ile birlikte yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilçemiz genelinde bulunan okul kantinlerinde hijyen ve sağlıklı gıda satışı denetimi gerçekleştirdiler. Okul kantinlerinde sık sık denetimler yaparak, öğrencilerin sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve öğrencilerimizin sağlıklı gıdalar tüketmesi için çalışmalarımızı düzenli aralıklarla sürdüreceğiz’’ dedi.