23 Eyl 2022 - 21:19- Belediyeler

Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte ilçe genelinde eğitim veren tüm okullardaki kantinleri mercek altına aldı.
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında! mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği denetimler kapsamında kantinlerdeki ambalajlı ürünlerden, kırtasiye malzemelerine kadar her ürünü titizlikle inceliyor. Çocukların sağlığına zarar verebilecek olan ürünlerin satışının önüne geçmek ve öğrencilere sağlıklı besinlerin satılması konusunda incelemelerde bulunan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen kurallarına uyup uymadığı konusunda denetledi. 

‘‘Öğrencilerin sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerimiz sürecek’’

Çocukların sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri ile birlikte yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilçemiz genelinde bulunan okul kantinlerinde hijyen ve sağlıklı gıda satışı denetimi gerçekleştirdiler. Okul kantinlerinde sık sık denetimler yaparak, öğrencilerin sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve öğrencilerimizin sağlıklı gıdalar tüketmesi için çalışmalarımızı düzenli aralıklarla sürdüreceğiz’’ dedi.
# Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!, ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı... mask
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı... mask
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı...
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi... mask
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi...
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi... mask
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi...
Ankara’da Edebiyat Rüzgarı Esiyor! mask
Ankara’da Edebiyat Rüzgarı Esiyor!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı... mask
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı... mask
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı...
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi... mask
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi...
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi... mask
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi...
Altındağ Kütüphaneleri Rekora Koşuyor... mask
Altındağ Kütüphaneleri Rekora Koşuyor...

23 Eyl 2022 - 21:19 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında! mask
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı... mask
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL