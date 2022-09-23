Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...

Ankara Edebiyat Festivali kapsamında Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde “Nagehan Ol Şara Vardım Şehir ve Edebiyat Paneli”ne katılan Mustafa Armağan, Mamak Belediyesi’nin Kitap Kapınızda hizmetine hayran kaldı.
Mamak Belediyesi’nin “Kitap Kapınızda” projesi büyük ilgi görüyor.
65 yaş üstü, evi ve kütüphaneye ulaşım noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlar için hizmet veren Mamak Belediyesi’nin “Kitap Kapınızda” uygulamasında 4 bine yakın kullanıcısı var. Bugüne kadar yaklaşık 8 bin kitap, okurlara ulaştırıldı. Mamak Belediyesi bu hizmet karşılığında hiçbir ücret talep etmiyor.
Kitap Kapınızda uygulaması usta Yazar Mustafa Armağan’ın da dikkatini çekti. Kitapların okurlara ulaştırılması noktasında hizmet veren kuryelerin “Kitap Kapınızda” motoruna binen Mustafa Armağan, sosyal medya hesabından “Mamak Belediyesi’nin bu değerli hizmetine katılmak boynumuzun borcudur” yazdı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.