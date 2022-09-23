23 Eyl 2022 - 14:33- Spor G: 23 Eyl 2022 - 14:34

Kırmızı-Siyahlı Ekip Dayanıklılık Çalıştı...

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Kırmızı-siyahlı ekip dayanıklılık çalıştı Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradaki hazırlıklarını dayanıklılık çalışmasıyla devam ettirdi.
Kırmızı-Siyahlı Ekip Dayanıklılık Çalıştı... mask
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı daha verimli geçirmek adına yüksek tempolu antrenmanlarla çalışmalarını sürdürdü. Başkent ekibi, kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun’un saha içerisinde yapmış olduğu değerlendirme ve motivasyon içerikli konuşmasının ardından ısınma koşusuyla çalışmalara başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde saha kenarına kurulu parkurlarda oyuncular dönüşümlü olarak dayanıklılık çalışması yaptı. Dar alanda 3 takım halinde dönüşümlü olarak çift kale oyuna geçen kırmızı-siyahlı ekip, açma-germe egzersizleriyle antrenmanı sonlandırdı. Dar alandaki oyunda kazanan takım hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi! 

Dmytro’ya sürpriz kutlama

Kırmızı-siyahlı ekip, 31 yaşına giren Ukraynalı oyuncu Dmytro Grechyshkin’e antrenman bitiminde sürpriz kutlama yaptı. Dmytro takım arkadaşlarının organize ettiği kutlamada, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra takıma hitaben konuşma yaptı. Ukraynalı oyuncu, Gençlerbirliği’nde olmaktan ve birbirini seven, koruyan, kollayan, karakterli bir oyuncu topluluğunun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Dmytro, takım arkadaşlarının alkışları arasında Oleksandr’ın elinden doğum günü pastasından yedi.
# Kırmızı-siyahlı Ekip Dayanıklılık Çalıştı..., ankara, Gençlerbirliği Spor Klubü
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23 Eyl 2022 - 14:33 - Spor

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Kırmızı-Siyahlı Ekip Dayanıklılık Çalıştı... mask
Kırmızı-Siyahlı Ekip Dayanıklılık Çalıştı...
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Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı
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