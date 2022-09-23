Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...

Kütüphane sorumlularının refakatinde kütüphane havasını teneffüs eden minik öğrencilere önce kütüphane kuralları öğretildi. Daha sonra onları kitap okumaya teşvik etmek için çeşitli kitaplar okundu. Miniklerin el becerilerinin gelişmesi için ise kitap ayracı yapma etkinliğini düzenlendi. Öğrenciler, Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) el sanatları öğretmenlerinin gözetiminde çeşitli şekillerde rengârenk kitap ayraçları yaptı.

İlçedeki kütüphane sayısını artırdıklarını ve öğrencilere kütüphane kültürünü aşılamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızın yolunu aydınlatacak birçok kütüphane kurduk. Bu tür hizmetleri mahallelerimizde yaygınlaştırmayı ve kütüphaneyi çocuklarımızın ayağına götürmeyi önemsiyoruz.

1994’te Fatih Kütüphanemizi yapmıştık. O dönemde hiçbir belediyede kütüphane yoktu. Çocuklarımıza kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırmak için ise ilçemizdeki okullarımızla iş birliği yaparak kütüphanelerimize geziler düzenliyoruz. Buralardan doğacak güneşler ve yıldızlar aydınlık yarınlarımız olacak.” dedi. ​