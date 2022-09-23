23 Eyl 2022 - 21:20- Belediyeler

Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) yeni dönem eğitimlerine başladı. 13 kurs merkezinde 60 branşta eğitim veren KEÇMEK’e kayıtlar ise devam ediyor.
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kurs merkezlerindeki kontenjanlar dolana kadar devam edecek başvurular iki şekilde gerçekleştiriliyor. Dileyen Keçiören Belediyesi kurumsal web sayfasında yer alan KEÇMEK seçeneğini tıklayarak online ortamda, dileyen ise kurs merkezine giderek yüz yüze kayıt işlemini yapabiliyor.

KEÇMEK’te verilen üretim odaklı eğitimlerle kursiyerlerin ekonomik gelir elde etmelerini amaçladıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “KEÇMEK’te farklı branşlarda hem el sanatlarına hem de akademik gelişime yönelik eğitimler veriyoruz. Burası özellikle kadınlarımızın istihdamına katkı sunmak için önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. Kursiyerlerimizin sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da önemli olan KEÇMEK, farklı branşlarda eğitimler vererek herkese ilgi duyduğu alanda birçok seçenek sunuyor.

Kurslarımızda öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan kursiyerlerimiz, bu ürünlerin satışını yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Ürünlerin satışını kolaylaştırmak için herhangi bir kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren e-ticaret platformumuz KeçiKoop da ücretsiz olarak kursiyerlerimizin hizmetindedir.” dedi. ​

# Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı..., ankara, ankara keçiören, keçiören belediyesi, Keçiören Keçmek Kursları
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı... mask
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında! mask
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı... mask
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı...
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi... mask
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi...
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi... mask
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi...
Ankara’da Edebiyat Rüzgarı Esiyor! mask
Ankara’da Edebiyat Rüzgarı Esiyor!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında! mask
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı... mask
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı... mask
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı...
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi... mask
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi...
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi... mask
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi...
Altındağ Kütüphaneleri Rekora Koşuyor... mask
Altındağ Kütüphaneleri Rekora Koşuyor...

23 Eyl 2022 - 21:20 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında! mask
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı... mask
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL