Amsterdam'da Türkiye’nin Tarihî ve Kültürel Dokusu Sergilendi!

Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar’ın koleksiyonunda bulunan Türkiye’deki kültür varlıkları, cami, kilise, portreler ve eski İstanbul fotoğraflarından müteşekkil 60’tan fazla eserin yer aldığı sergide, Türkiye’nin ve Türk mimarisinin zenginlikleri bir araya getirilerek Hollandalı sanatseverlere seçkin bir Türkiye manzarası sunuldu.

Serginin açılış programına T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, T.C. Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Abdullah Akın Altay, İzzet Keribar, davetliler ve Hollandalı sanatseverler katıldı.

Amsterdam YEE Koordinatörü Abdullah Akın Altay açış konuşmasında, “Geçen yıl Enstitümüz tarafından düzenlenen Sefarad Sergisi’nde misafir ettiğimiz Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar’ın sergi için gönderdiği yüzlerce fotoğraf arasından Türkiye’nin kültürünü, tarihini, doğasını ve emektar insanlarını tanıtmak için bu değerli eserleri seçtik.” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar yaptığı konuşmada, “Benim hayatım fotoğraf aslında. Fotoğraf çekmeye 1952 yılında başladım ve fotoğraf çekmek beni dinç tutmaya yarayan bir sevgi, bir tutku.” dedi. Keribar, “Türkiye’nin bütün dünyada daha iyi tanınması için fotoğraf çeken birisiyim. Çektiğim fotoğraflarla Türkiye’nin en güzel manzaralarını, tarihî eserlerini yurt dışında tanıtmaya çalışıyorum.” diye konuşmasına devam etti.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye’nin eşsiz güzelliklerinin sergilendiği programda Piyanist Selen Apaydın tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Hollandalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye Manzaraları Sergisi, 30 Aralık 2022 tarihine kadar Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde sergilenecek.