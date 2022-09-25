25 Eyl 2022 - 18:33- Belediyeler G: 25 Eyl 2022 - 18:34

Çankaya'dan Üniversitelilere Sıcak Karşılama...

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesi, Ankara’ya üniversite öğrenimi için şehir dışından gelen öğrencileri AŞTİ’de kurduğu “Yeni Evinize Hoş Geldiniz” masasında güler yüzle karşılıyor.

Çankaya'dan Üniversitelilere Sıcak Karşılama... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesi, Ankara’ya ilk kez gelen öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) Danışma Masası açtı. Masada, Çankaya Belediyesi Gençlik Birimi çalışanları Başkent’e gelen öğrencileri Ankara’daki üniversite hayatı, yer, konum, ulaşım, yurtlar ve Çankaya Belediyesinin öğrencilere yönelik sunduğu hizmetler hakkında bilgilendiriyor. "Yeni Evinize Hoş Geldiniz" sloganıyla karşılanan öğrencilere özellikle öğrenim görecekleri üniversite ile yurtlara ulaşım konusunda destek veriliyor. 

Üniversite öğrencilerine, Çankaya Belediyesinin hafta içi her akşam Belediye Başkanlığı binasındaki yemekhane ile 100. Yıl Çankaya Evi yemekhanesinde ücretsiz akşam yemeği verildiği bilgisi veriliyor. Öğrencilerin en önemli ihtiyacı olan yemeğin yanı sıra çamaşırhane, Çankaya Evlerinde yer alan kütüphaneler ile gençlere yönelik yabancı dil ve kişisel gelişim kurslarını içeren Kampüs Mahallede uygulamaları aktarılıyor. 
# Çankaya'dan Üniversitelilere Sıcak Karşılama..., ankara, ankara çankaya, Çankaya Belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya'da "Hareketli" Hafta... mask
Çankaya'da "Hareketli" Hafta...
Sincan Hakan Taşıyan Konseriyle Keyifli Bir Akşam Geçirdi... mask
Sincan Hakan Taşıyan Konseriyle Keyifli Bir Akşam Geçirdi...
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı... mask
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında! mask
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı... mask
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası! Başkan Oğuz; 'Bu topraklarda nice Naim Süleymanoğlu'lar yetişsin... mask
Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası! Başkan Oğuz; 'Bu topraklarda nice Naim Süleymanoğlu'lar yetişsin...
Kahramankazan Kazan Kavurması tescillendi...Kazan Kavurma Nasıl Yapılır? İşte Pişirme Tekniği! mask
Kahramankazan Kazan Kavurması tescillendi...Kazan Kavurma Nasıl Yapılır? İşte Pişirme Tekniği!
Başkentli Minikler Trafik Kurallarını Abb’nin Eğitimleriyle Öğreniyor... mask
Başkentli Minikler Trafik Kurallarını Abb’nin Eğitimleriyle Öğreniyor...
Çankaya'da "Hareketli" Hafta... mask
Çankaya'da "Hareketli" Hafta...
Sincan Hakan Taşıyan Konseriyle Keyifli Bir Akşam Geçirdi... mask
Sincan Hakan Taşıyan Konseriyle Keyifli Bir Akşam Geçirdi...
Başkent Kültür Yolu Festivali Müzik Ziyafeti Yaşatacak! Murat Boz, Emel Sayın, Ajda Pekkan ,Yusuf İslam... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali Müzik Ziyafeti Yaşatacak! Murat Boz, Emel Sayın, Ajda Pekkan ,Yusuf İslam...
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...

25 Eyl 2022 - 18:33 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası! Başkan Oğuz; 'Bu topraklarda nice Naim Süleymanoğlu'lar yetişsin... mask
Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası! Başkan Oğuz; 'Bu topraklarda nice Naim Süleymanoğlu'lar yetişsin...
Başkentli Minikler Trafik Kurallarını Abb’nin Eğitimleriyle Öğreniyor... mask
Başkentli Minikler Trafik Kurallarını Abb’nin Eğitimleriyle Öğreniyor...
Çankaya'da "Hareketli" Hafta... mask
Çankaya'da "Hareketli" Hafta...
Sincan Hakan Taşıyan Konseriyle Keyifli Bir Akşam Geçirdi... mask
Sincan Hakan Taşıyan Konseriyle Keyifli Bir Akşam Geçirdi...
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL