Çankaya'dan Üniversitelilere Sıcak Karşılama...

Çankaya Belediyesi, Ankara’ya ilk kez gelen öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) Danışma Masası açtı. Masada, Çankaya Belediyesi Gençlik Birimi çalışanları Başkent’e gelen öğrencileri Ankara’daki üniversite hayatı, yer, konum, ulaşım, yurtlar ve Çankaya Belediyesinin öğrencilere yönelik sunduğu hizmetler hakkında bilgilendiriyor. "Yeni Evinize Hoş Geldiniz" sloganıyla karşılanan öğrencilere özellikle öğrenim görecekleri üniversite ile yurtlara ulaşım konusunda destek veriliyor.
Üniversite öğrencilerine, Çankaya Belediyesinin hafta içi her akşam Belediye Başkanlığı binasındaki yemekhane ile 100. Yıl Çankaya Evi yemekhanesinde ücretsiz akşam yemeği verildiği bilgisi veriliyor. Öğrencilerin en önemli ihtiyacı olan yemeğin yanı sıra çamaşırhane, Çankaya Evlerinde yer alan kütüphaneler ile gençlere yönelik yabancı dil ve kişisel gelişim kurslarını içeren Kampüs Mahallede uygulamaları aktarılıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.