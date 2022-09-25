'Garip Bülbül'ün Yeni Fragmanı Yayımlandı...

23 Aralık’ta vizyona girecek film, abdal kültürünün en önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş’ın hayatına saygı duruşu niteliği taşıyor. Dijital Sanatlar’ın yapımcılığını üstlendiği; Prof. Dr. Erol Parlak’ın merhum sanatçı Neşet Ertaş’ın onayı ve resmî muvvafakatlıyla kaleme aldığı “Garip Bülbül Neşet Ertaş” isimli kitabından uyarlanan Fulya Özcan ve Mert Dikmen’in senaryosunu yazdığı, Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki yönettiği film Neşet Ertaş’ın hayatını sinemanın büyüsüyle bir kez daha unutulmaz kılmaya hazırlanıyor.
“Garip Bülbül Neşet Ertaş”, birbirinden değerli oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Yılın merakla beklenen filminde Neşet Ertaş’ı Ramazan Bağgül, gençliğini Bektaş Dolu canlandırırken başarılı müzisyen Zara, Neşet Ertaş’ın annesi rolünü üstlendi.
https://youtu.be/zgPWibfGXuo
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.