25 Eyl 2022 - 18:50- Sinema & Fragman G: 25 Eyl 2022 - 18:51

'Garip Bülbül'ün Yeni Fragmanı Yayımlandı...

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Saz ve söz ustası Neşet Ertaş’ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşımaya hazırlanan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminden yeni fragman büyük ustanın aramızdan ayrılışının anısına ithafen “Neredesin Sen” türküsü eşliğinde yayınlandı.
'Garip Bülbül'ün Yeni Fragmanı Yayımlandı... mask
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23 Aralık’ta vizyona girecek film, abdal kültürünün en önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş’ın hayatına saygı duruşu niteliği taşıyor. Dijital Sanatlar’ın yapımcılığını üstlendiği; Prof. Dr. Erol Parlak’ın merhum sanatçı Neşet Ertaş’ın onayı ve resmî muvvafakatlıyla kaleme aldığı “Garip Bülbül Neşet Ertaş” isimli kitabından uyarlanan Fulya Özcan ve Mert Dikmen’in senaryosunu yazdığı, Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki yönettiği film Neşet Ertaş’ın hayatını sinemanın büyüsüyle bir kez daha unutulmaz kılmaya hazırlanıyor.

“Garip Bülbül Neşet Ertaş”, birbirinden değerli oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Yılın merakla beklenen filminde Neşet Ertaş’ı Ramazan Bağgül, gençliğini Bektaş Dolu canlandırırken başarılı müzisyen Zara, Neşet Ertaş’ın annesi rolünü üstlendi.

https://youtu.be/zgPWibfGXuo
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25 Eyl 2022 - 18:50 - Sinema & Fragman

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