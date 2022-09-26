26 Eyl 2022 - 09:09- Belediyeler G: 26 Eyl 2022 - 09:10

Mamak’ta Buz Pateni Keyfi...

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Mamak Belediyesi her alanda olduğu spor alanında da belediyecilik faaliyetlerine devam ediyor, Mamak’ta spor çeşitliliğini günden güne çoğaltıyor.
Mamak’ta Buz Pateni Keyfi... mask
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Geçtiğimiz yıl faaliyete giren Eren Bülbül Buz Pateni Pisti’nde minikler, buzda kaymanın keyfini yaşıyor. Çocuklar, gençler hiçbir ücret ödemeden bu hizmetten yararlanıyor. Üstelik kaymak isteyenlere patenler de veriliyor. Denemesi cesaret isteyen buz pateninde, amatörler, paten severler düşe kalka dengede durmayı, kayarak hareket etmeyi öğreniyor. Bu alanda profesyonelleşenler ise eğitimlerini Mamak Belediyesi tarafından sağlanan pistte gerçekleştiriyor. 

“Buz Pateni 4 Mevsim Hizmette” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta sporu sporcuyu her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Bizler Mamak için çalışıyor, hizmet ediyoruz. Buz pateni pistimiz geçtiğimiz yıldan bu yana hizmet veriyor ve çocuklarımız gençlerimiz, pistimize büyük ilgi gösteriyor. Eren Bülbül Buz Pateni Pisti, buz pateni severlerin 12 ay boyunca spor yapacakları bir tesis. Ben Mamaklı gençlerimizi 4 mevsim hizmet veren buz pateni pistimize davet ediyorum” dedi. 
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26 Eyl 2022 - 09:09 - Belediyeler

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