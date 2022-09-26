Mamak Belediyesi’nden Hizmet İçi Eğitim...

Mamak Belediyesi, gerçekleştirdiği hizmet içi eğitimlerle kurum personelinin gelişimine katkıda bulunuyor. Eğitime Mamak Belediyesi personelinin yanı sıra, çevre belediyelerden de katılım oldu. Etimesgut, Sincan, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çubuk, Çankaya, Keçiören ve Altındağ Belediyelerinin personelleri bu eğitime katılarak binaların yıkılmasına dair güncellenen yönetmelik ve güncel imar konuları hakkında bilgi aldı.

Belediyecilikte hızlı ve etkin olmanın önemine dikkat çeken Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, bu eğitimin vatandaşlara doğru bir şekilde hizmet edebilmek için verildiğini vurguladı. Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş “Hizmet içi eğitimimizle amacımız, imar müdürlüğündeki iş ve işlemlerde hizmet standardını artırmak, personelimizin mevzuata hakim olması, işlerini bilerek yapması ve vatandaşımıza doğru bilgiyi aktarmasıdır. Bu tür hizmet içi eğitimlere periyodik olarak devam edeceğiz. Güncellenen mevzuatların takip edilmesi uygulama bütünlüğü açısından önemli” dedi.

“Personellerimizin hizmet içi eğitim almalarını önemsiyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediyemizde personellerin, çalışma arkadaşlarımızın hizmet içi eğitim almalarını önemsiyoruz. Yönetmeliklerin mevzuatların yakından takip edilmesi, bilgilerin güncellenmesi yapacağımız işlerin hızlı ve doğru olması için önemli. Ben bu eğitimi gerçekleştiren Başkan Yardımcımız Abdurrahman Keleş’e teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.