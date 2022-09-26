26 Eyl 2022 - 10:24- Belediyeler G: 26 Eyl 2022 - 10:25

Ankara İtfaiyesi Yenilenen Güçlü Kadrosu İle Başkentlilerin Yanında...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi; deprem, yangın, sel ve meydana gelebilecek tüm felâketlerde canı pahasına Başkentlilerin yanında olan Ankara İtfaiyesi’ni güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Ankara İtfaiyesi Yenilenen Güçlü Kadrosu İle Başkentlilerin Yanında... mask
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Ankara İtfaiyesi son 3 yılda yapılan yatırımların ardından 46 itfaiye istasyonu, 1192 personeli ve 231 tam donanımlı aracı ile 7 gün 24 saat daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllardır ihmal edilen Ankara İtfaiyesi’nin daha hızlı ve kaliteli hizmet vermesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara İtfaiyesi, son 3 yılda yapılan yatırımların ardından hem personel kadrosunu güçlendirdi hem de araç filosunu yeniledi. Bu yatırımların ardından Ankara İtfaiyesi; 46 istasyonda toplam 1192 personel ve 231 tam donanımlı araç ile 7 gün 24 saat daha kaliteli hizmet vermeye başladı.  

İŞE PERSONEL KADROSU VE ARAÇ FİLOSU İLE BAŞLANDI

ABB, Ankara İtfaiyesi’ni güçlendirme çalışmaları kapsamında ilk iş personel kadrosunu genişletti. ABB Başkanı Mansur Yavaş göreve geldiğinde hizmet veren 704 personelden 400’ü emeklilik hakkı kazanmıştı ve yaş ortalaması 48’di. İlk olarak, sadece itfaiye bölümü mezunu 445 itfaiye personeli Ankara İtfaiyesi kadrosuna dâhil edildi. Yaş ortalaması 40’a düşerken, itfaiyede tecrübeli ve dinamik bir ekip oluşturuldu.

Ayrıca, 30 yıl boyunca Ankara’nın tek köpük kulesi olarak görev yapan 93 model köpük kulesinin yanında, 2022 yılında 1 adet köpük kulesi daha Ankara İtfaiyesi envanterine kazandırıldı. ASO 2. Bölge ile yapılan iş birliği ile de 1 köpük kulesi Ankara İtfaiyesi’ne tahsis edildi. 

5 YENİ İSTASYONLA ARTIK DAHA HIZLI MÜDAHALE

Araç filosu ve personel kadrosu güçlendirilen Ankara İtfaiyesi’nin daha hızlı müdahalede bulunabilmesi amacıyla son teknolojik özelliklere sahip yeni itfaiye hizmet binaları inşa edildi. Toplam 11,5 milyon liralık maliyetle Nallıhan, Akyurt, Haymana, Bağlum ve Etimesgut’a yeni istasyonlar kazandırıldı.

Yangına müdahalede kritik öneme sahip olan 3 adet yeni merdiven aracı ve 55 adet hizmet aracı da envantere dâhil edilerek, can güvenliği adına önemli bir adım atıldı. Ateşe karşı savaşta öncü araçların önemli olması dolayısıyla 24 adet “rotfire” adlı ilk müdahale aracı alındı. 

HIZLI MÜDAHALE İÇİN KIRSAL GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK

ABB, yangınla mücadelede daha etkin ve hızlı olmak için Kırsal Gönüllü İtfaiyecilik Projesi’ni başlattı. Proje kapsamında; köyler, kırsal mahalleler ve merkeze uzak bölgelerde olası bir yangına anında müdahale edilebilmesi amacıyla 417 adet yangın tankeri alınarak, dağıtıldı. Tankerlerin kullanımına yönelik 800 vatandaşa da yangın söndürme ve tanker kullanma eğitimi verildi.

Sadece Ankara’ya değil tüm Türkiye’ye hizmet veren K-9 arama kurtarma köpekleri özellikle Elazığ depremindeki başarıları ile adından söz ettiriyor. Rüzgâr, Çakıl ve arkadaşları başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye’deki itfaiye teşkilatları arasında ilk defa Ankara İtfaiyesi bünyesinde kurulan su altı ve üstü arama kurtarma amirliği de hizmetlerine devam ediyor.

 

NOT: Haber ve haberle ilgili fotoğraflar mail adreslerine, görüntüler ise “FTP” adresine konuldu. (FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

 

 

 

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26 Eyl 2022 - 10:24 - Belediyeler

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