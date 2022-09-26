Başkent Kültür Yolu Festivali Sergileriyle Görsel Bir Ziyafet Sunacak...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ankara’da düzenlenecek festival, konser, sergi, söyleşi, çocuk etkinlikleri, tiyatro ve film gösterimlerinden oluşan 500’den fazla etkinliği sanatseverlerle buluşturacak. Başkent Kültür Yolu Festivali 70 farklı mekânda, 5 bine yakın sanatçının katılımıyla gerçekleşecek. 1-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında herkes için farklı bir sergi alternatifi bulunuyor.

Türk Dil Kurumu tarafından Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkçe üzerinden başka dillere geçmiş kelimelerin gösterildiği ‘Türkçe Verintiler Sergisi’ 3-20 Ekim tarihlerinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde (Eski Sümerbank Binası) misafirlerini ücretsiz olarak ağırlayacak. 1-23 Ekim tarihlerinde ise Ankara Etnografya Müzesi Osmanlı’dan Günümüze Kahve Kültürü Sergisi’yle hem sanatseverlerin hem de kahve severlerin kahvenin tarihine yolculuk yapmasını sağlayacak.

“2022 Birleşmiş Milletler Cam Yılı” kapsamında camın sanatsal malzeme olarak kullanımına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Sanatsal Cam Sergisi ile “Nevhiz Tanyeli Varlığımın Garip Şarkısı Sergisi” festival boyunca misafirlerini Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ağırlayacak. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ise Ankara Roma Dönemi’nin anlatıldığı ve Roma Hamamı’nda yapılan Agnostik festivallerdeki oyunlardan Gladyatörlere ait olduğu düşünülen eserlerin yer aldığı ‘Ankara’nın Gladyatörleri’ sergisi ve UNESCO’nun kültürel miras listesinde yer alan 19 varlığımıza ilişkin fotoğraflardan oluşan ‘Türkiye'nin Dünya Miras Alanları Sergisi’ne 1-23 Ekim tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Cumhuriyet Müzesinin 41 yıllık tarihi boyunca arşivinde ve eser depolarında muhafaza edilmiş, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Zübeyde Hanım ve Makbule Hanım’a gönderilmek üzere Osmanlıca/Türkçe kaleme alınmış kartpostallar, Erken Cumhuriyet Dönemine ait yazışmalar ve Atatürk içerikli az bilinen fotoğraflar ‘Cumhuriyet’in Arşivi’ sergisiyle Cumhuriyet Müzesi’nde (2. T.B.M.M. Binası) sergilenecek. Ulucanlar Cezaevi Müzesi ise festival boyunca ‘Haller: Siyah Beyaz’ fotoğraf sergisi ile, 1-14 Ekim tarihleri arasında ‘Ebru ve Kaatı’ sergisine ev sahipliği yapacak. Galeri Z’de ise festival boyunca ‘Keçe Sanatı Sergisi’ ve ‘Selçuklu Ahşap Sanatı ve Resim Sergisi’ ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olacak.

‘Roma’nın Ankyra’sı Sergisi Roma Hamamı’nda Ziyaretçileri Ağırlayacak

Ankara’nın Roma Dönemi'nden kalan eserlerinin, fotoğraflarının ve bilgilendirme panolarının yer aldığı ‘Roma'nın Ankyra'sı: Juliopolis Antik Kenti Kazıları’ sergisi ise 1-23 Ekim tarihlerinde Roma Hamamı’nda ziyaretçileri ağırlayacak.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, katılımcı çocuklar tarafından üretilen resimlerin sergileneceği ‘Düşlerim Müzede’ sergisinin yanı sıra küratörlüğünü Beste Gürsu’nun üstlendiği ‘100’e 1 Kala’ sergisiyle, çağdaş Türk sanatının farklı disiplin ve jenerasyonlarından, akademik kariyere sahip 99 sanatçının eserlerini bir araya getirecek. Başkent Kültür Yolu Festivali’nin en gözde etkinlikleri arasında yer alan, Türk resim sanatına emek ve gönül vermiş sanatçılarımızın şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri «Art Meydan: Sanat Her Yerde» projesinde ortaya çıkan eserler Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde sanatseverleri ağırlayacak.

Ankara Kent Konseyi 1-13 Ekim tarihlerinde ‘Çini Sergisi ve Çini Sanatı’ ve 14-23 Ekim tarihleri arasında da ‘Ankara Manzaraları’ resim sergisine ev sahipliği yapacak. Pari Sanat Galerisi 2. Başkent Kültür Yolu Festivali Karma Resim Sergisi’ne, Emin Antik Sanat Merkezi, 19. Şefik Bursalı resim sergisine, Tiftik Evi ‘Başkenti Hayallerinle Dijitale Taşı’ NFT sergileriyle misafirlerini ağırlarken, CSO Ada Ankara Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Proje Yarışması eserlerinin sergilendiği ‘Her Şey Yerli Yerinde’ sergisine, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Kültür Girişimi Ara Güler’in Afrodisias sergisine, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Güz Karması Fırsat Sergisi’ne, Yunus Emre Enstitüsü ‘Geçmişin İzinde Kat’ı ile Zirve’ ve ‘Kutsal Yolculuk – Osmanlı Hac Rotası’ sergisine ev sahipliği yapacak.

Festival boyunca Türk Tarih Kurumu’nda ‘Atatürk Ankara’da’ fotoğraf sergisi CerModern’de Dağ ve Deniz isimli fotoğraf sergisi yer alacak. Kurtuluş Savaşı Müzesi ise 10-23 Ekim tarihleri arasında ‘Millî Mücadele Komutanları: Askeri Üniformalar’ sergisini ağırlayacak. Düzenlenen sergi kapsamında, İstiklal Madalyaları ve çeşitli nişanları olan Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele kahramanları Sakallı Nurettin Paşa, Cevdet Sunay, Kazım Orbay, Asım Gündüz, Selahaddin Adil ve İrfan Uludoğan’a ait üniformalar ve şahsi eşyalar ziyaretçiler tarafından görülebilecek.

Başkent Kültür Yolu Festivali hakkında detaylı bilgilere ve tüm programa www.baskent.kulturyolufestivalleri.com adresinden ulaşabilirsiniz.