26 Eyl 2022 - 11:30- Belediyeler G: 26 Eyl 2022 - 11:31

Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi...

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Çankaya Belediyesinin temmuz ayında başladığı Açık Hava Sinema Günleri, Bergen filmi ile sona erdi. Çankaya’da 30 noktada gösterilen sinemanın ilgi çeken filmlerini yaklaşık 40 bin kişi izledi.
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi... mask
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Çankaya geleneği "Açık Hava Sinema Günleri", ünlü sanatçının unutulmaz hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Bergen" filmi ile sona erdi. Temmuz ayında başlayan ve Eylül ayının son haftasına kadar devam eden Çankaya Açık Hava Sinema Günleri etkinliği, Başkentlilerden de büyük ilgi gördü. Şimdiye kadar 40 bin kadar Çankayalıyı açık havada sinema ile buluşturan etkinlikte, Ankara’nın farklı ilçelerinden de birçok yurttaş, aileleri ve sevdikleriyle birlikte film izledi.  

SİNEMA İLE ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ

Nostalji dolu günleri, birlik ve beraberlik içinde, mahalle kültürünü yeniden canlandırarak yaşattıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ekonomik olarak da zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde, açık hava sinema ile halkımıza farklı bir atmosfer yaşatmış olmaktan mutluyuz. Hem o eski güzel günleri tekrar yaşatmak, hatırlatmak istedik hem de Çankayalı hemşerilerimizi sosyal etkinliklerle bir araya getirmek istedik. Görüyoruz ki, vatandaşlarımız uzun süren pandemi döneminden sonra birlikte bir şeyler yapmaya, bir arada olmaya hasret kalmış. Halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazaryerlerinde kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çankaya Belediyesi, bu yıl Aykut Enişte 2, Eltilerin Savaşı, Zoraki Misafir, The Father (Baba) ve Bergen filmlerini Başkentlilerle buluşturdu. Etkinliklere katılan vatandaşlar, patlamış sıcak mısır ve gazoz ikramı ile açık havada sinema keyfi yaşadı. 

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26 Eyl 2022 - 11:30 - Belediyeler

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