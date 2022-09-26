Pursaklar Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı...

Her yıl on binlerce hanıma eğitim veren Pursaklar Belediyesi, birçok farklı branşta kursların verildiği, etkinliklerin ve eğitimlerin merkezi haline gelen Hanım Evlerinde yeni dönem kayıtlarına devam ediyor. Hanım Evlerinde eğitim almaya başlayacak kadınlar, hobi edinme ve aile bütçelerine katkı sağlayacak meslek edinme kursları ile birlikte yeni beceriler elde etme imkânı bulurken, yeni arkadaşlıklar ve yeni dostluklar edinme fırsatı da bulacak.

‘‘Haydi Pursaklar’ın hanımları, hepinizi bekliyoruz’’

Kadınların, hobi, meslek öğrenme ve boş zamanlarını iyi değerlendirmek için Hanım Evlerinde açılan kurslara davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hanım Evlerimiz, meslek öğrenmenin, dostluk kurmanın, sosyalleşmenin, kaliteli zaman geçirmenin yeridir. Kursiyerlerimiz, her yaşta öğrenmenin ve üretmenin heyecanını yaşayacak. Birçok farklı alanda kurs kayıtlarımız devam ediyor. Alacakları eğitimlerle birlikte hanımların özellikle burada üretici hale gelme yönünde önemli beceriler kazanacağına inanıyorum. Haydi Pursaklar’ın hanımları, hepinizi bekliyoruz’’ dedi.