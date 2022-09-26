Pursaklar’da Üçüncü Purbal Hasadı Sevinci...

Sirkeli Mahallesi’nde doğal yöntemlerle üretilen balın markalaşması ve kalitesinin artırılması amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından üretilen Geven balının üçüncü hasadı gerçekleştirildi. Doğal yöntemlerle üretilen yoğun aromalı Geven balının tanınırlığını artırmayı ve ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar’da ikamet eden yetim ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına dağıtılmak üzere hazırlıkların yapıldığını söyledi.

‘‘Arılar çalışıyor, biz de arı gibi çalışıyoruz’’

Yüzde yüz doğal, yoğun aromalı Geven balının hem ürettiklerini hem de üreticilere destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ‘‘Arılar çalışıyor, biz de arı gibi çalışıyoruz. Türkiye’nin en temiz oksijen değerine sahip olması ve çiçek çeşitliliğiyle Sirkeli Abadan’da bulunan Bal Ormanımızda 3.hasadımızı gerçekleştirdik. Tescilli markamız olan PurBal sayesinde yetim ve yardıma muhtaç ailelere bal dağıtımı yapıyoruz’’ dedi.

Geven Balının Sağlığa Faydaları

Soğuk algınlığı ve grip, enfeksiyon, kronik yorgunluk ve astıma şifa sağlamaktadır. Kalp rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlıkları, mide ülserleri gibi rahatsızlıklara şifa sağlar. Çeşitli alerji ve yaralara şifa sağlar. Genel hazım sorunlarını da giderir. Kemoterapi nedeni ile ortaya çıkan iştahsızlığı da ortadan kaldırmaktadır.