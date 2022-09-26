26 Eyl 2022 - 16:21- Belediyeler

Pursaklar’da Üçüncü Purbal Hasadı Sevinci...

ABONE OL Google News Sayfamız

Yerli, milli ve organik ürünlere verdiği önemle ön plana çıkan Pursaklar Belediyesi, Sirkeli Abadan Mahallesinde ürettiği geven balının 3.hasadını gerçekleştirdi.
Pursaklar’da Üçüncü Purbal Hasadı Sevinci... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sirkeli Mahallesi’nde doğal yöntemlerle üretilen balın markalaşması ve kalitesinin artırılması amacıyla Pursaklar Belediyesi tarafından üretilen Geven balının üçüncü hasadı gerçekleştirildi. Doğal yöntemlerle üretilen yoğun aromalı Geven balının tanınırlığını artırmayı ve ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar’da ikamet eden yetim ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına dağıtılmak üzere hazırlıkların yapıldığını söyledi. 

‘‘Arılar çalışıyor, biz de arı gibi çalışıyoruz’’

Yüzde yüz doğal, yoğun aromalı Geven balının hem ürettiklerini hem de üreticilere destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ‘‘Arılar çalışıyor, biz de arı gibi çalışıyoruz. Türkiye’nin en temiz oksijen değerine sahip olması ve çiçek çeşitliliğiyle Sirkeli Abadan’da bulunan Bal Ormanımızda 3.hasadımızı gerçekleştirdik. Tescilli markamız olan PurBal sayesinde yetim ve yardıma muhtaç ailelere bal dağıtımı yapıyoruz’’ dedi. 

Geven Balının Sağlığa Faydaları

Soğuk algınlığı ve grip, enfeksiyon, kronik yorgunluk ve astıma şifa sağlamaktadır. Kalp rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlıkları, mide ülserleri gibi rahatsızlıklara şifa sağlar. Çeşitli alerji ve yaralara şifa sağlar. Genel hazım sorunlarını da giderir. Kemoterapi nedeni ile ortaya çıkan iştahsızlığı da ortadan kaldırmaktadır.

# Pursaklar’da Üçüncü Purbal Hasadı Sevinci..., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış... mask
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış...
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan... mask
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan...
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi... mask
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi...
Pursaklar Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı... mask
Pursaklar Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı...
Keçiören'de Genç Tiyatro Atölyesi Öğrencileri ‘Psiko-Drama’ İle Sahne Aldı... mask
Keçiören'de Genç Tiyatro Atölyesi Öğrencileri ‘Psiko-Drama’ İle Sahne Aldı...
Kahramankazan'da Bozkırın Tezenesi Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş Anıldı... mask
Kahramankazan'da Bozkırın Tezenesi Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş Anıldı...
Sincan'da Sokaklar Deterjanlı Sularla Yıkanıyor... mask
Sincan'da Sokaklar Deterjanlı Sularla Yıkanıyor...
Mamak Belediyesi’nden Hizmet İçi Eğitim... mask
Mamak Belediyesi’nden Hizmet İçi Eğitim...
Mamak’ta Buz Pateni Keyfi... mask
Mamak’ta Buz Pateni Keyfi...
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı... mask
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Büyük Usta Neşet Ertaş Anıldı... mask
Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Büyük Usta Neşet Ertaş Anıldı...
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış... mask
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış...
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan... mask
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan...
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi... mask
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi...
Pursaklar Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı... mask
Pursaklar Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı...
Keçiören'de Genç Tiyatro Atölyesi Öğrencileri ‘Psiko-Drama’ İle Sahne Aldı... mask
Keçiören'de Genç Tiyatro Atölyesi Öğrencileri ‘Psiko-Drama’ İle Sahne Aldı...
Ankara İtfaiyesi Yenilenen Güçlü Kadrosu İle Başkentlilerin Yanında... mask
Ankara İtfaiyesi Yenilenen Güçlü Kadrosu İle Başkentlilerin Yanında...
Kahramankazan'da Bozkırın Tezenesi Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş Anıldı... mask
Kahramankazan'da Bozkırın Tezenesi Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş Anıldı...
Başkent Kültür Yolu Festivali Sergileriyle Görsel Bir Ziyafet Sunacak... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali Sergileriyle Görsel Bir Ziyafet Sunacak...
Mamak’ta Buz Pateni Keyfi... mask
Mamak’ta Buz Pateni Keyfi...

26 Eyl 2022 - 16:21 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Büyük Usta Neşet Ertaş Anıldı... mask
Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Büyük Usta Neşet Ertaş Anıldı...
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış... mask
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış...
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan... mask
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan...
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi... mask
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi...
Pursaklar Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı... mask
Pursaklar Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı...
Pursaklar’da Üçüncü Purbal Hasadı Sevinci... mask
Pursaklar’da Üçüncü Purbal Hasadı Sevinci...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL