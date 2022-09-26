26 Eyl 2022 - 16:21- Belediyeler

Keçiören'de Genç Tiyatro Atölyesi Öğrencileri ‘Psiko-Drama’ İle Sahne Aldı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi bünyesindeki Genç Tiyatro Atölyesi’nden eğitim alan öğrenciler kara komedi türünde ‘Psiko-Drama’ adlı tiyatro oyununu sergiledi.
Keçiören'de Genç Tiyatro Atölyesi Öğrencileri ‘Psiko-Drama’ İle Sahne Aldı... mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İlçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda oynanan oyuna Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. 9 kişilik oyuncu grubunun sahne aldığı oyunda izleyiciler ortaya konan mizahla kimi zaman güldü kimi zaman da şaşkınlığını gizleyemedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tiyatro oyunu öncesinde izleyicilere hitaben yaptığı konuşmada, “Belediyemiz Genç Tiyatro Atölyesi’nin kıymetli öğrencileri Psiko-Drama adlı oyunla sanatseverlerin karşısına çıktı. Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerden daha fazla istifade edebilmesi için tiyatro oyunlarımızın sayısını artırarak sahnelemeye devam ediyoruz.

Sanatla iç içe vakit geçirmek isteyenler artık Keçiören’in dışına çıkmıyor, ilçemizde sanata doyuyor. Sanata verdiğimiz önem ve gençlerimize verdiğimiz destekle yeni tiyatrocular yetiştirmeye de devam edeceğiz. Bu güzel oyunda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi, teknik ekibi tebrik ediyor, yeni oyunlarında başarılar diliyorum.” dedi. ​
# Keçiören'de Genç Tiyatro Atölyesi Öğrencileri ‘Psiko-Drama’ İle Sahne Aldı..., ankara, ankara keçiören, keçiören belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış... mask
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış...
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan... mask
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan...
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi... mask
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi...
Pursaklar Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı... mask
Pursaklar Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı...
Pursaklar’da Üçüncü Purbal Hasadı Sevinci... mask
Pursaklar’da Üçüncü Purbal Hasadı Sevinci...
Kahramankazan'da Bozkırın Tezenesi Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş Anıldı... mask
Kahramankazan'da Bozkırın Tezenesi Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş Anıldı...
Sincan'da Sokaklar Deterjanlı Sularla Yıkanıyor... mask
Sincan'da Sokaklar Deterjanlı Sularla Yıkanıyor...
Mamak Belediyesi’nden Hizmet İçi Eğitim... mask
Mamak Belediyesi’nden Hizmet İçi Eğitim...
Mamak’ta Buz Pateni Keyfi... mask
Mamak’ta Buz Pateni Keyfi...
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı... mask
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Büyük Usta Neşet Ertaş Anıldı... mask
Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Büyük Usta Neşet Ertaş Anıldı...
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış... mask
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış...
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan... mask
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan...
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi... mask
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi...
Pursaklar Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı... mask
Pursaklar Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı...
Pursaklar’da Üçüncü Purbal Hasadı Sevinci... mask
Pursaklar’da Üçüncü Purbal Hasadı Sevinci...
Ankara İtfaiyesi Yenilenen Güçlü Kadrosu İle Başkentlilerin Yanında... mask
Ankara İtfaiyesi Yenilenen Güçlü Kadrosu İle Başkentlilerin Yanında...
Kahramankazan'da Bozkırın Tezenesi Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş Anıldı... mask
Kahramankazan'da Bozkırın Tezenesi Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş Anıldı...
Başkent Kültür Yolu Festivali Sergileriyle Görsel Bir Ziyafet Sunacak... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali Sergileriyle Görsel Bir Ziyafet Sunacak...
Mamak’ta Buz Pateni Keyfi... mask
Mamak’ta Buz Pateni Keyfi...

26 Eyl 2022 - 16:21 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Büyük Usta Neşet Ertaş Anıldı... mask
Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Büyük Usta Neşet Ertaş Anıldı...
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış... mask
Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış...
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan... mask
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan...
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi... mask
Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri "Bergen" İle Sona Erdi...
Pursaklar Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı... mask
Pursaklar Hanım Evlerinde Yeni Dönem Heyecanı...
Pursaklar’da Üçüncü Purbal Hasadı Sevinci... mask
Pursaklar’da Üçüncü Purbal Hasadı Sevinci...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL