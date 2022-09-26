Ankara'da Motosiklet Sesleri Yankılandı! Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası

Sporcular farklı engellerle dolu zorlu 17 kilometrelik parkuru 3 kez geçerek toplamda 51 kilometrelik performans sergiledi. Asperox’un temizlik sponsorluğunu yaptığı yarışları vatandaşlar da kendileri için yapılan seyir alanlarından aileleriyle gelerek izledi.
ENDURO GP
1.Bayram Uysal, 2. Rafet Karakuş, 3. Ömer Bulduk
E1 SINIFI
1.İslam Yıldız, 2.Ahmet Teyfik Yılmaz, 3.Süleyman Aydın
E2 SINIFI
1.İzzet Kazdal, 2.Murat Yazıcı,3. Salih Çarpışantürk
E3 SINIFI
1.Bayram Uysal, 2.Rafet Karakuş, 3.Anıl Özşeker
EG SINIFI
1.Mert Koç, 2.Emirhan Kurt, 3.Kadirhan Kocabaş
EB SINIFI
1.Ömer Bulduk, 2.Gökhan Gökçe, 3.Murat Can Köse
EC SINIFI
1.Aykut Kızıltan, 2.Emre Esen, 3.Ferhat Ataberk Shateri
EV SINIFI
1. Erdem Gülüş, 2.Kerem Çetinkaya, 3.Ali Baydaş
EK SINIFI
1.Nazlıcan Aydın, 3.Sabriye Özer
ATV GP
1.Osman Fırat, 2.Halil Yatgın, 3.Haktan Özkul
S1 SINIFI
1.Osman Fırat, 2.Haktan Özkul, 3.Hasan Yatgın
S2 SINIFI
1.Ahmet Kaan Dengizek, 2.Mehmet Ali Yatgın, 3.Emre Can Uzlaş
S3 SINIFI
1.Halil Yatgın, 2.Murat Yatgın, 3.Kasım Yatgın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.