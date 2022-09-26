26 Eyl 2022 - 16:22- Spor

Ankara'da Motosiklet Sesleri Yankılandı! Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışları uzun bir aradan sonra Ankara'da gerçekleştirildi. Ankara'nın Bala ilçesinde ilk kez düzenlenen şampiyona EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, gençler, veteranlar ve kadınlar (1 tur) kategorisinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve iki çeker sınıflarında 87 sporcu derece için mücadele etti.