26 Eyl 2022 - 16:23- Belediyeler

Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Büyük Usta Neşet Ertaş Anıldı...

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Halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 10. yılında Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde anıldı.
Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Büyük Usta Neşet Ertaş Anıldı... mask
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Türkiye’nin ilk konservatuarı olan tarihi Musiki Muallim Mektebi’nin kıymetli ses sanatçıları, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın ölüm yıldönümünde unutmadı. Neşet Ertaş’ın sevilen parçalarını seslendiren sanatçılar, katılımcılardan büyük alkış aldı. 

“Türküleriyle gönül telimize dokundu” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Kendi deyimiyle "Ayaklar turabı gönül hizmetçisi" Bozkırın Tezenesi, türküleriyle yıllarca gönül telimize dokundu. Hala da o güzel türküleri severek dinliyor, 7’den 70’e parçalarına hep bir ağızdan eşlik ediyoruz. Büyük Ozanımız Neşet Ertaş'ı rahmetle ve özlemle anıyoruz” dedi.
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26 Eyl 2022 - 16:23 - Belediyeler

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