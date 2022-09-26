Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Büyük Usta Neşet Ertaş Anıldı...

Türkiye’nin ilk konservatuarı olan tarihi Musiki Muallim Mektebi’nin kıymetli ses sanatçıları, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın ölüm yıldönümünde unutmadı. Neşet Ertaş’ın sevilen parçalarını seslendiren sanatçılar, katılımcılardan büyük alkış aldı.
“Türküleriyle gönül telimize dokundu”
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Kendi deyimiyle "Ayaklar turabı gönül hizmetçisi" Bozkırın Tezenesi, türküleriyle yıllarca gönül telimize dokundu. Hala da o güzel türküleri severek dinliyor, 7’den 70’e parçalarına hep bir ağızdan eşlik ediyoruz. Büyük Ozanımız Neşet Ertaş'ı rahmetle ve özlemle anıyoruz” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.