Keçiören'de Deniz ve Okyanusa Heyecanlı Bakış...

Altınok, heyecan dolu bakışlarla akvaryumları gezen miniklerin ve ailelerin taleplerini de dinleyerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Deniz Dünyası’nda bulunan devasa akvaryumların denizleri ve okyanusları Keçiören’e taşıdığını dile getiren Altınok, “Okyanus ve deniz canlılarımıza yeni yaşam alanları kazandırdık. Ziyaretçilerimizin koi balıklarını elleriyle besleyebilecekleri bir de dokunma havuzumuz var. Balık, timsah, su kaplumbağası, yılan ve köpek balığı, vatoz gibi binlerce çeşit canlıyı yakından görme fırsatı bulan çocuklarımız burada biberonla koi balıklarını beslemenin keyfini çıkarıyorlar. Deniz Dünyası çocuklarımıza ve ailelerimize ücretsiz hizmet veriyor.” dedi.
4 BİNDEN FAZLA DENİZ VE SU CANLISI
Haftanın yedi günü açık olan Deniz Dünyası, 09.00-20.00 saatleri arası ücretsiz hizmet veriyor. Burada 150 türde 4 binden fazla deniz ve su canlısı bulunuyor. 3D sinema salonu da bulunan tesiste hem animasyon hem de eğitici belgesel gösterimi yapılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.