27 Eyl 2022 - 16:35- Magazin G: 27 Eyl 2022 - 16:36

Çağla Şıkel’e Teknolojik Dans Partneri!

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Makine sektörünün bölgedeki en büyük buluşmasına ev sahipliği yapan MAKTEK Avrasya Fuarı başladı. Fuarın ilk gününe damga vuran isim ise Çağla Şıkel ve robot dansı oldu.
Çağla Şıkel’e Teknolojik Dans Partneri! mask
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Şıkel’in Türkiye talaşlı imalat sanayisinin lider firması Tezmaksan tarafından senkronize edilen 4 robotla gerçekleştirdiği dans, Türkiye’de bir ilk oldu. Avrasya bölgesinin en önemli tedarikçi ve üretici makine firmaları MAKTEK Avrasya Fuarı’nda teknolojilerini sergilerken ilk günün flaş ismi Çağla Şıkel oldu.

Talaşlı imalat sektörünün lider firması Tezmaksan’ın senkronize edilen 4 robotuyla özel bir koreografi eşliğinde dans eden Şıkel’e Dans Fabrika ekibi de eşlik etti. İlk akımları ABD’de başlayan robot danslarının Türkiye’deki ilk örneği de böylelikle gerçekleşmiş oldu.

“Koreografiyi öğrenmem 30 dakika çalışmam ise 3 gün sürdü”

Fuarda robotlarla gerçekleştirdiği dansa dair görüşlerini paylaşan Çağla Şıkel, “Robotlarla olan dans, klasik baleyle apayrı kimyalara sahip. Daha önce böyle bir deneyimim hiç olmadı. Estetik, senkronizasyon, şov ve robotları içinde barındıran bir deneyimdi. Her ne kadar kolay görünse de yaptığım en zor danslardan biriydi. Dansa hazırlık süreci ise kolay olmadı. Öncelikle koreografiyi oluşturduk.

Koreografiyi öğrenmem 30 dakika çalışmam ise 3 gün sürdü. Fuardan yaklaşık 3 hafta önce robotların ayarları yapıldı ve dans için senkronize edildi. Stresi çok yüksekti fakat çok eğlenceli geçti, o yüzden çok mutluyum” dedi.

“Endüstriyel robotlarla dans gösterisi gerçekleştirerek imkansızı başardık”

Robotların dansıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Dans Fabrika Kurucusu Ömer Yeşilbaş, “Öncelikle bu teklif bize ilk geldiğinde baskı ve stresini yaşadık fakat sevdiğimiz işi yaptığımız için gerekli araştırmalarımızı yapıp dünyada bu tarz robotlarla neler yapılabildiğini gördük. Biz burada endüstriyel robotlarla dans gösterisi gerçekleştirerek imkansızı başardık. Dansa hazırlık sürecinde robotları fabrikalarında inceleyip gerekli notlarımızı aldık ve beş gün boyunca mühendislerle gerekli çalışmaları yaparak bugüne hazırlandık.

Çağla’nın daha önce hiç deneyimlemediği bir dans stiliydi fakat 30 dakika içinde öğrenip hepimizi şaşırttı. Daha sonra da gösterinin içine farklı dans stillerini ekledik. Tezmaksan gibi değerli bir marka ve Çağla Şıkel gibi çok önemli bir ismin bir araya gelmesi ise ortaya çok güzel bir dansı çıkardı” şeklinde konuştu.

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27 Eyl 2022 - 16:35 - Magazin

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