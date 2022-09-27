Sincan Bir Anadolu Lisesine Daha Kavuştu...

Geçtiğimiz ay Erman Ilıcak Fen Lisesi’ne kavuşan Sincan’da yeni bir Anadolu Lisesi daha açıldı. Sincan’da eğitim kalitesinin artması için çalışmalarına ara vermeden devam eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e teşekkür ederken Sincan için bir de spor lisesi talebinde bulundu. Başkan Ercan’ın talebine olumlu cevap veren Bakan Özer “Sincanımıza inşallah destek olalım” dedi.

Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı müzik dinletisiyle başlayan açılış töreninde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Bakan Mahmut Özer’e teşekkür etti. Sincan’da her yaştan eğitim ve öğretime büyük önem veren Başkan Ercan, yaptığı konuşmada “Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi Sincanımıza ve kıymetli öğrencilerimize hayırlı olsun” derken Sincan için bir de Spor Lisesi talebinde bulundu.

SİNCAN’A SPOR LİSESİ MÜJDESİ

Milli Eğitim Bakanı Özer, kendisinden önce söz alan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın, "Sincan'a spor lisesi yapılması" talebine ilişkin de şunları söyledi:

"Arazi varsa neden olmasın? Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde artık spor liselerini birlikte yönetmeye başladık. Artık yeni bina yapmak yerine Gençlik ve Spor Bakanlığının yapmış olduğu spor komplekslerinin içerisinde spor lisesini yapıyoruz ki hem biz de tekrar spor donatıları yapmak durumunda kalmayalım, devletin kaynaklarını verimli kullanalım. Bakanlık yetkililerimiz buradalar, onlar bakarlar. Eğer mevcut yerinde kullanabilme imkânı varsa hemen, ama yeni bir okul yapılması gerekirse bir değerlendirelim. İnşallah Sincanımıza destek olalım."