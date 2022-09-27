27 Eyl 2022 - 10:39- Dünya G: 27 Eyl 2022 - 10:40

NASA Astreoit ile Uzay Aracını Çarpıştırdı!

ABONE OL Google News Sayfamız

NASA, gezegen savunma sistemini test etmek için tarihte ilk kez bir asteroit ile uzay aracını çarpıştırdı.
NASA Astreoit ile Uzay Aracını Çarpıştırdı! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

NASA'nın internet sitesinden ve tüm sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen canlı yayında, dünyanın potansiyel asteroit veya kuyruklu yıldız tehlikelerine karşı savunma teknolojisini test etmek amacıyla uzaya fırlatılan DART, dünya için hiçbir tehdit oluşturmayan Dimorphos isimli asteroide tam zamanında çarptı.

DART uzay aracı, otonom konumda kilitlendiği çift asteroidin Dimorphos isimli küçük olan (yaklaşık 170 metre çapındaki) parçasını, yörüngesinden saptırmak için yaklaşık saatte 23 bin kilometre hızla itti.

Gelecekteki potansiyel tehdit oluşturabilecek gök cisimlerini ölçümlemek ve önlemek için ilk defa gerçekleştirilen deneme amaçlı çarpışma, DART'ın üzerine yerleştirilen kamera ile Hubble, Webb ve Lucy teleskopları tarafından da kayda alınırken, çarpışmayı canlı takip edenler görüntüleri yaklaşık 45 saniye gecikmeli olarak seyredebildi.

Sevinç ifadelerinin de duyulduğu canlı yayında, bir uzay aracının, yörüngesini yer tabanlı teleskoplar kullanılarak ölçülebilecek şekilde değiştirmek için kasıtlı olarak, hedeflenen bir asteroidle çarpışabileceği ispatlanmış oldu.

# nasa, DART uzay aracı, NASA Astreoit ile Uzay Aracını Çarpıştırdı!

27 Eyl 2022 - 10:39 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Duyulmamış Şok Olay! Polis Şefi Belediye Başkanına dava açtı! mask
Duyulmamış Şok Olay! Polis Şefi Belediye Başkanına dava açtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 10 yılda sıçrama yaptık! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 10 yılda sıçrama yaptık!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da
Türk Yazıtları Moğolistan’da Tartışılıyor... mask
Türk Yazıtları Moğolistan’da Tartışılıyor...
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak mask
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL