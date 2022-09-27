Pursaklar Belediyesi’nden İşçilere Ek Zam!

Ocak ayından bu yana enflasyondaki hızlı tırmanışla birlikte çalışanların refahı için hükümet tarafından yapılan zamma ek zam müjdesi Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’den geldi. Çalışanlarını enflasyon karşısında ezdirmeyen Başkan Ertuğrul Çetin, kadrolu işçi ve şirket işçilerinin maaşlarındaki iyileştirmelerle birlikte alınan zam kararı çalışanlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.
‘‘Hükümetimizin maaşlara yaptığı iyileştirmeye bir ek zam da biz yaptık’’
Emeğin ve emekçinin yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hükümetimizin maaşlara yaptığı iyileştirmeye bir ek zam da biz yaptık. İmkânlarımızı, mesai arkadaşlarımızın lehine olacak şekilde genişletiyoruz. Yapılan iyileştirme zammının tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Memnuniyetlerini ifade etmek için çiçekle ziyaretime gelen işçi personellerimize teşekkür ediyorum. Aldığımız maaşı son kuruşuna kadar hak etmek için çalışacağız’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.