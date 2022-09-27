Keçiören’de Lavantalar Hasat Edildi...

Lavanta ve Gül Bahçesi’nin hem alternatif turizm noktası olduğunu hem de buradaki lavantalardan elde edilecek çayla üretimin önemine dikkat çektiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Lavantalarımızı hasat etmenin keyfini yaşıyoruz. Hasadımız AR-GE Merkezimizde değerlendirme projesi aşamasında. Kimyagerlerimizin çalışmaları neticesinde mahsullerimizi Lavanta çayı yapacağız.
Öte yandan Lavanta ve Gül Bahçemiz hem ziyaretçilerimize sunduğu manzara ile hem de turistik bir mekân olması itibariyle ilçemize önemli fayda sağladı.
Lavanta ve Gül Bahçemizi inşallah ilk etapta 50 bin metrekare ardından da 270 bin metrekareye çıkararak önümüzdeki yıllarda daha geniş bir alanda hizmete sunacağız.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.