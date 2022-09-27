27 Eyl 2022 - 16:38- Belediyeler

Keçiören Avrupa Spor Haftası Etkinliklerine Sahne Oldu...

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Keçiören Belediyesi, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Herkes İçin Spor Federasyonu İş birliğinde Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda sportif aktiviteler düzenlendi.
Keçiören Avrupa Spor Haftası Etkinliklerine Sahne Oldu... mask
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Etkinliğine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu As Başkanı Taner Sağır, Türkiye İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Kerim Vural, FIFA Kokartlı Futbol Hakemi Ali Palabıyık, Keçiören Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sporcular katıldı.  

Başkan Turgut Altınok etkinlikte katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada sporun sağlıklı yaşam için önemine dikkat çekerek, “Her zaman söylüyorum; sağlıklı yaşamanın, kötü alışkanlıklardan uzak durmanın, sağlıklı geleceğin temeli spordur. Atalarımızda da bu vardı. Cirit oyunlarımızdan tutun da güreşe kadar spor vardır geçmişimizde. Geçmişimizde çelik gibi bir Türk toplumu vardı. Şuan var olan spor dallarının birçoğu da vardı. Spor yapmamak için mazeret yok, herkes spor yapmalı.” dedi.

Keçiören’de spor yapmak isteyenler için birçok yürüyüş yolu ve spor tesisi inşa ettiklerini de söyleyen Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de SGK ve ilaç giderlerimiz 100 miyarın üzerinde. Bütçemizin önemli bir bölümü sağlık giderlerimiz için kullanılıyor. Hastaneye gidenlerin sayısı 10 yılda yedi kat artmış. Bu nedenle ilçemize yürüyüş ve koşu yolları yaptık. Koşu ve yürüyüş yollarının mucidi Altınok’tur. İlk defa yürüyüş yollarını biz yaptık. Bizden sonra diğer belediyeler yapmaya başladı. Hayırlı ve güzel bir işe vesile olduk. Keçiören spor konusunda şanslı. Yüzme havuzu olan tek belediyeydik.

Şuan Etlik’teki olimpik yüzme havuzumuzun örneği yok. 20 yıl önce yaptık. Halı sahalar bizimle ücretsiz olmuştur. Basketbol, voleybol, futbol sahaları ve tenis kortları bizim dönemimizde ücretsiz olmuştur. 38 de yeni spor tesisi yaptık bu dönemde. 11 yeni spor tesisi için ihaleye çıkıyoruz. Bir de Teknoloji Merkezi açıyoruz. 1500 metrekare alanda e-spor organizasyonlarının da yapılacağı bir eser burası. Son 4 yılda yapılan tesisler cumhuriyet tarihi boyunca yapılan tesissilerin tamamından fazladır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz.”

Etkinlikte çeşitli spor aktivitelerinin yanı sıra ilçedeki Atatürk Botanik Bahçesinde yürüyüş yapıldı. ​

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27 Eyl 2022 - 16:38 - Belediyeler

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