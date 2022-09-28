Ankara’nın Başkent Oluşunun 99. Yılı Anısına Koşu...

‘Afet Gönüllüsü Ol Yaşamın Peşinden Koş’ sloganıyla düzenlenecek koşuya katılmak isteyenler Ankaralılar, www.baskentankarakosusu.com başvuruda bulunabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin spora olan ilgisini artırmak ve şehri sporun da başkenti yapmak amacıyla çeşitli spor etkinliklerini desteklemeye devam ediyor.

Sporun desteklenmesi amacıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Ankara, şimdi de Başkent oluşunun 99. yılı anısına düzenlenecek olan ‘Başkent Ankara Koşusu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

AFET FARKINDALIĞI DA OLUŞTURULACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Türkiye Ormancılar Derneği ve Bilim Ağacı Vakfı’nın birlikte düzenlediği etkinlikle ayrıca, 13 Ekim’in Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü olması nedeniyle afet riskine karşı farkındalık oluşturulması da amaçlanıyor.

‘Afet Gönüllüsü Ol Yaşamın Peşinden Koş’ sloganıyla, 16 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Eymir Gölü’nde gerçekleşecek olan 10K ve 5K koşusuna katılmak isteyenler www.baskentankarakosusu.comüzerinden başvuru yapabilecek.