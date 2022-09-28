Çankaya Belediyesinden 1 Açılış 3 Park...

Çankaya Belediyesi 2022 yılı yatırımları kapsamında yapımını tamamladığı iki parkı ve baştan sona yenileme çalışması yaptığı Alacaatlı Vatan Piknik alanını 1 Ekim’de hizmete açıyor. Çankaya’ya 8 yılda 94 park ile 700 bin metrekareyi aşkın yeşil alan kazandıran Çankaya Belediyesi, 750 bin metrekarelik Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı’nda da çalışmalarını sürdürüyor. Çankaya Belediyesi 8 Ekim’de de Cengiz Aytmatov Parkı’nı hizmete açacak. Belediye 6 yeni parkın da yapımına devam ediyor.

Kızılırmak Mahallesi’ne inşa edilen 8.230 metrekare alana sahip olan Ukrayna Parkı, bölgeye 5.450 metrekare yeşil alan kazandırmış oldu. Park, dinlenme alanları ve yürüyüş yolları ile önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Alacaatlı Mahallesi’nde yer alan ve Başkent’in en tanınan caddelerinden biri olan Park Caddesi’nin hemen yakınında toplam 7.016 metrekarelik alana inşa edilen 27 Aralık Kızılca Gün Parkı ise 5.718 metrekarelik yeşil alanı ile katkı sağlayacak.

Başkentlilerin açık havada vakit geçirdiği yerlerden Alacaatlı Vatan Piknik Alanı 31 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor. Sert zemini ve yeşil dokusu, barbeküleri, kameriyeleri baştan sona yenilenen Vatan Piknik Alanında; 121 adet üstü kapalı piknik masası, 50 adet mangal yeri, 46 adet seyyar piknik masası, 700 metrelik yürüyüş parkuru ve bisiklet parkuru bulunuyor. Parkta farklı aktivitelere yönelik 2 adet çocuk oyun grubu da bulunuyor.