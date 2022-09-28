28 Eyl 2022 - 12:39- Yaşam G: 28 Eyl 2022 - 12:54

2022 Dünya Mutluluk Raporu Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada... İşte En Mutlu 10 Ülke!

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2022 Dünya Mutluluk Raporu açıklanırken, Finlandiya 5. kez en mutlu ülke olarak zirveye yerleşti.

2022 Dünya Mutluluk Raporu Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada... İşte En Mutlu 10 Ülke! mask
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Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporuna göre dünyadaki en mutlu ülkenin Finlandiya olduğu belirlendi. Mutluluk raporu toplamda 146 ülkeyi kapsarken birçok farklı değerlendirme faktörü kullanıldı.

Finlandiya,

Dünyanın en mutlu diğer 10 ülkesinin ise;

Danimarka,

İzlanda,

İsviçre,

Hollanda,

Lüksemburg,

İsveç,

Norveç,

İsrail,

Yeni Zelanda

Geçtiğimiz yılın raporuna göre bazı ülkelerin yerlerinin değiştiği görülürken, Türkiye’nin 112. sırada yer aldığı saptandı. Böylelikle Türkiye’nin mutluluk endeksinde düşüş yaşadığı gözlenirken, listeye göre dünyanın en mutsuz ülkesi Afganistan olarak kaydedildi.
# 2022 Dünya Mutluluk Raporu Açılandı!, 2022 Dünya Mutluluk Raporu

28 Eyl 2022 - 12:39 - Yaşam

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