2022 Dünya Mutluluk Raporu Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada... İşte En Mutlu 10 Ülke!

Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporuna göre dünyadaki en mutlu ülkenin Finlandiya olduğu belirlendi. Mutluluk raporu toplamda 146 ülkeyi kapsarken birçok farklı değerlendirme faktörü kullanıldı.
Finlandiya,
Dünyanın en mutlu diğer 10 ülkesinin ise;
Danimarka,
İzlanda,
İsviçre,
Hollanda,
Lüksemburg,
İsveç,
Norveç,
İsrail,
Yeni Zelanda
Geçtiğimiz yılın raporuna göre bazı ülkelerin yerlerinin değiştiği görülürken, Türkiye’nin 112. sırada yer aldığı saptandı. Böylelikle Türkiye’nin mutluluk endeksinde düşüş yaşadığı gözlenirken, listeye göre dünyanın en mutsuz ülkesi Afganistan olarak kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.